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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκτακτη ανάκληση προσωπικού στη Λεμεσό λόγω καιρού - Σε πλήρη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

 24.07.2026 - 12:06
Έκτακτη ανάκληση προσωπικού στη Λεμεσό λόγω καιρού - Σε πλήρη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Τέθηκε το πρωί της Παρασκευής σε εφαρμογή το Σχέδιο Ανάκλησης Προσωπικού για το προσωπικό των Πυροσβεστικών Σταθμών της Επαρχίας Λεμεσού, με στόχο την αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας του προσωπικού, με το ποσοστό ανταπόκρισης να ανέρχεται στο 96%, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, και κατόπιν οδηγιών του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου, στις 08:16 το πρωί και η απόφαση λήφθηκε «λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα κρίσιμες και επικίνδυνες ημέρες που περνάμε, με τις περιβαλλοντικές συνθήκες να ευνοούν σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών» όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο Αρχιπύραρχος βρισκόταν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μαζί με τον Διευθυντή (Δ) & (Εκπ.), Πύραρχο Ανδρέα Χριστοφή και τον Προϊστάμενο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ), Πυραγό Σωτήρη Αντωνίου, επιτηρώντας την προσέλευση του προσωπικού, ενώ παράλληλα, ο Διευθυντής (Υ) & (Ε), Πύραρχος Χριστόφορος Στυλιανού βρισκόταν στην Επαρχία Λεμεσού για ανάλογη επιτήρηση.

Σημειώνεται ότι απώτερος σκοπός ήταν η αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας του προσωπικού, με στόχο την ομαλή, απρόσκοπτη και διακριτική προσέλευσή του, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ανταπόκριση και την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν η άμεση ανταπόκριση του εκτός υπηρεσίας προσωπικού, το οποίο προσήλθε για ανάληψη καθήκοντος εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, με το ποσοστό ανταπόκρισης να ανέρχεται στο 96%, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτελεσματική ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

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