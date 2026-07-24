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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επεισοδιακή καταδίωξη με ρίψη πυροβολισμών - Έκλεψε όχημα και προσπάθησε να διαφύγει 28χρονος

 24.07.2026 - 11:50
Επεισοδιακή καταδίωξη με ρίψη πυροβολισμών - Έκλεψε όχημα και προσπάθησε να διαφύγει 28χρονος

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 28 ετών, τον οποίο εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο που λίγο νωρίτερα είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο, προχώρησαν χθες μέλη της Αστυνομίας στην επαρχία Πάφου.

Η κλοπή του αυτοκινήτου καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Πάφου γύρω στις 3.00 χθες το απόγευμα, ενώ από τις εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι το όχημα κλάπηκε λίγο μετά τις 12.00 χθες το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή στην Πάφο

Αμέσως μετά την καταγγελία, γύρω στις 3.00 το απόγευμα, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν το κλοπιμαίο αυτοκίνητο να οδηγείται σε χωριό στην επαρχία Πάφου και κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος συνέχισε την πορεία του, οδηγώντας επικίνδυνα το όχημα και στην προσπάθεια του να διαφύγει, μέσω του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς-Πάφου, συγκρούστηκε με άλλο ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν επανειλημμένα τον ύποπτο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, με τον ίδιο να μη συμμορφώνεται και να προσπαθεί να διαφύγει. Σε σημείο της διαδρομής που ακολούθησε, ο ύποπτος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα ασφαλείας του δρόμου, όπου και το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Με την ακινητοποίηση του οχήματος, ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει πεζός και επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας, ωστόσο ανακόπηκε και παρά την αντίσταση που προέβαλε, συνελήφθη από τους αστυνομικούς για αυτόφωρα αδικήματα, γύρω στις 3.20 το απόγευμα. Αυτός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα, ενώ υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 28χρονο, ο οποίος συνελήφθη αργότερα χθες και δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, στη διαδρομή που ακολούθησε ο ύποπτος με το όχημα που οδηγούσε, τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού τους, με ρίψη προειδοποιητικού πυροβολισμού στον αέρα.

Το ΤΑΕ Πάφου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Στρουμπιού, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

 

         

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