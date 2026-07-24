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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επιστρατεύτηκε ο «Αίαντας» για τα επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα - Ξεψαχνίζουν τα κλειστά κυκλώματα για τους δράστες

 24.07.2026 - 10:15
Επιστρατεύτηκε ο «Αίαντας» για τα επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα - Ξεψαχνίζουν τα κλειστά κυκλώματα για τους δράστες

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν χθες έξω από το AEK Arena, πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ Λάρνακας με τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League. Η Αστυνομία επενέβη άμεσα, επιστρατεύοντας ακόμη και το ειδικό όχημα εκτόξευσης νερού «Αίαντας», ενώ Ισραηλινός συνελήφθη και οδηγείται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ έξω από το AEK Arena, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ Λάρνακας με τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο ομάδες οπαδών ενεπλάκησαν σε συμπλοκές στον εξωτερικό χώρο του σταδίου, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επεμβαίνουν άμεσα ώστε να αποτρέψουν την επέκταση των επεισοδίων. Για την αποκατάσταση της τάξης επιστρατεύτηκε και το ειδικό όχημα εκτόξευσης νερού «Αίαντας», ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ένταση φαίνεται να προκλήθηκε όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στις θύρες εισόδου του σταδίου, με Ισραηλινούς φιλάθλους να κατευθύνονται προς τον χώρο στάθμευσης αναζητώντας σκιά, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία αναστάτωσης.

Παρά τα επεισόδια, η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και ο αγώνας διεξήχθη κανονικά, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη Ισραηλινού, ο οποίος οδηγείται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Οι ανακριτές συνεχίζουν τις εξετάσεις, αξιοποιώντας υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και μαρτυρίες, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό όλων όσοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση είχε σημειωθεί και το βράδυ της Τετάρτης στον κυκλικό κόμβο του λιμανιού της Λάρνακας, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τότε, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε επιχείρηση διάλυσης του πλήθους, κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.

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