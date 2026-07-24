«Ανάσα» για το ηλεκτρικό σύστημα - Βελτιωμένη η εικόνα, τι γίνεται με τη ζήτηση ρεύματος

Ο κ. Ζαβαλλής είπε ότι η διαθέσιμη συμβατική παραγωγή βρισκόταν το πρωί της Παρασκευής στα 1.188 MW, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αυξηθεί στα 1.248 MW με την επανένταξη μίας μονάδας στη Δεκέλεια, ισχύος 60 MW.

Σημείωσε πως το βράδυ της Πέμπτης τέθηκε εκτός λειτουργίας η μονάδα στη Δεκέλεια, η οποία είχε δοθεί πιο νωρίς την ίδια ημέρα, αφού παρουσίασε κάποιο πρόβλημα το οποίο διερευνάται από την ΑΗΚ.

Επιπλέον για τη σημερινή μέρα, ο κ. Ζαβαλλής είπε ότι η μεσημβρινή αιχμή (14:00 - 16:00) εκτιμάται στα 1.320 MW, ενώ η βραδινή αιχμή (19:00 - 21:30) προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στα 1.065 MW.

«Ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα της μονάδας της Δεκέλειας, η σημερινή ζήτηση εκτιμάται ότι θα καλυφθεί με ύπαρξη και εφεδρειών στο σύστημα», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ