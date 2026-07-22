VIDEO: Ρεκόρ κατανάλωσης και φόβοι για blackout – Στο κόκκινο το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου

Ο Βοηθός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ενέργειας, Χάρης Ζάβαλλης, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ανέφερε ότι η κάλυψη της ζήτησης θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή επαναφορά επιπλέον μονάδας παραγωγής στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας.

Η συγκεκριμένη μονάδα αναμένεται να ενταχθεί στο σύστημα γύρω στις 16:00 και, εφόσον λειτουργήσει κανονικά, εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την κάλυψη των αναγκών της βραδινής αιχμής. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Ζάβαλλης, το σύστημα θα παραμείνει χωρίς ουσιαστικά αποθέματα ασφαλείας.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα βλάβη, ιδιαίτερα σε μεγάλη μονάδα παραγωγής, θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη της ζήτησης.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα μονάδων

Σύμφωνα με τον κ. Ζάβαλλη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία τέσσερις μονάδες στη Δεκέλεια, ενώ η μονάδα που τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης την προηγούμενη ημέρα δεν αναμένεται να επιστρέψει στο σύστημα σήμερα.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η επαναλειτουργία άλλης μονάδας που είχε βγει εκτός εξαιτίας προηγούμενου προβλήματος. Την ίδια ώρα, μεγάλη μονάδα παραγωγής στον σταθμό Βασιλικού παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από βλάβη και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν αναμένεται να επανέλθει πριν από το τέλος της εβδομάδας ή τις αρχές της επόμενης.

Η πρόβλεψη για τη σημερινή βραδινή αιχμή κάνει λόγο για ζήτηση περίπου 1.090 MW, ενώ η διαθέσιμη παραγωγική ισχύς υπολογίζεται γύρω στα 1.143 MW, υπό την προϋπόθεση ότι η επιπλέον μονάδα της Δεκέλειας θα τεθεί κανονικά σε λειτουργία.

Νέο ιστορικό υψηλό στην κατανάλωση

Η πίεση στο σύστημα εντείνεται λόγω της πρωτοφανούς αύξησης της κατανάλωσης, η οποία συνδέεται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη χρήση κλιματιστικών.

Ο Χάρης Ζάβαλλης ανέφερε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες οι εκτιμήσεις ήταν διαφορετικές και υπήρχε η εικόνα ότι η καλοκαιρινή περίοδος θα εξελισσόταν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωστόσο, ο παρατεταμένος καύσωνας άλλαξε τα δεδομένα.

Όπως είπε, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, με την κατανάλωση να φτάνει τα 1.321 MW. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 1.289 MW και είχε σημειωθεί στις 22 Ιουλίου 2024.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το νέο αυτό ρεκόρ ενδέχεται να ξεπεραστεί εκ νέου, καθώς η ζήτηση αναμένεται να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Τις μεσημβρινές ώρες, πάντως, το σύστημα δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση, καθώς η παραγωγή από φωτοβολταϊκά καλύπτει περισσότερα από 750 MW. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται μετά τη δύση του ήλιου, όταν η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές μηδενίζεται, ενώ η κατανάλωση παραμένει αυξημένη.

Έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης

Ο Βοηθός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ενέργειας κάλεσε τους πολίτες να συμβάλουν στην προσπάθεια διατήρησης της ομαλής λειτουργίας του συστήματος, περιορίζοντας την κατανάλωση κατά τις ώρες αιχμής.

Όπως ανέφερε, ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε στις οικογένειες να περιορίσουν τη χρήση πολλών κλιματιστικών ταυτόχρονα, συγκεντρώνοντας τα μέλη τους σε έναν κοινό χώρο όπου είναι δυνατόν, αλλά και να αποφεύγουν περιττή χρήση φωτισμού.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι η προληπτική μείωση της ζήτησης στις κρίσιμες ώρες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση.

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