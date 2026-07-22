«Πάγωσαν» οι οδηγοί στη θέα του τροχαίου στον αυτοκινητόδρομο – Σοκαριστικό βίντεο από τη σκηνή μετά τη σύγκρουση

Στο υλικό από το σημείο διακρίνεται το όχημα οδικών έργων/σήμανσης αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα, ενώ εμφανείς είναι οι ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα. Στη σκηνή βρίσκονται αστυνομικά οχήματα και συνεργεία που επιχειρούν για την ασφάλιση της περιοχής και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος του Παραμαλίου, σε σημείο όπου εκτελούνταν οδικά έργα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στη σύγκρουση ενεπλάκη διερχόμενο όχημα με φορτηγό συντήρησης/σήμανσης του οδικού δικτύου, ενώ νεότερη ενημέρωση αναφέρει πως εμπλέκεται και δεύτερο όχημα.

Ένας από τους οδηγούς παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Λόγω του τροχαίου, ο αυτοκινητόδρομος προς Πάφο παραμένει κλειστός, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Πάφου από την έξοδο Παραμαλίου.

Η Αστυνομία βρίσκεται στη σκηνή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ καλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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