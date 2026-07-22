Έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος: Όχημα προσέκρουσε σε τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης - Δείτε σε ποιο σημείο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ανέτρεψε το όχημα και «διέλυσε» το εργοτάξιο – Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο
Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται προς τον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Πάφου, μέσω της εξόδου προς το Παραμάλι, ενώ οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων μπορούν να επιστρέφουν στον αυτοκινητόδρομο μέσω της εισόδου από Αυδήμου ή και της εισόδου από Πισσούρι.
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Στη σκηνή της οδικής σύγκρουσης βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και εξετάσεις.
Οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή.