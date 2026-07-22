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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX για την κατασκευή αγωγού με τα κατεχόμενα - Έβγαλε για έρευνες το Oruc Reis

 22.07.2026 - 11:02
Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX για την κατασκευή αγωγού με τα κατεχόμενα - Έβγαλε για έρευνες το Oruc Reis

Η Τουρκία εξέδωσε ειδοποίηση NAVTEX έως τις 30 Αυγούστου για σεισμικές έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο ενόψει της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μήκους 101 χιλιομέτρων που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα.

«Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα παρέχει φυσικό αέριο στο νησί και θα μπορούσε τελικά να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Τουρκία και στη συνέχεια στην Ευρώπη», υποστηρίζουν τουρκικά ΜΜΕ.

Με τη NAVTEX εξουσιοδοτείται το σκάφος σεισμικών ερευνών Oruc Reis να διεξάγει έρευνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του αγωγού μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Οι εργασίες έρχονται σε συνέχεια μνημονίου συμφωνίας που υπογράφηκε στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους ( «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»), με το οποίο ξεκινούν οι προετοιμασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού.

«Το έργο του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-"ΤΔΒΚ" στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της "Τουρκικής Κύπρου", αντικαθιστώντας τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για έναν διάδρομο που θα μπορούσε τελικά να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας» σχολιάζουν τουρκικά ΜΜΕ.

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το σύστημα θα αποτελείται από μια γραμμή μεταφοράς 101 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει 97 χιλιόμετρα υποθαλάσσιου τμήματος και 4 χιλιόμετρα χερσαίου, συνδέοντας το Αναμούρ στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας με το Τεκνετζίκ (Τράπεζα), ανατολικά της Κερύνειας.

Πηγή: skai.gr

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