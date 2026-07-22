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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ανέτρεψε το όχημα και «διέλυσε» το εργοτάξιο – Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο

 22.07.2026 - 11:37
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ανέτρεψε το όχημα και «διέλυσε» το εργοτάξιο – Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο

Σκηνές που μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης καταγράφονται στις φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος του Παραμαλίου.

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Όπως διακρίνεται στις εικόνες, όχημα έχει ανατραπεί στο οδόστρωμα, ενώ έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές τροχοφόρο μέσο εργοταξιακής σήμανσης και εξοπλισμός που βρισκόταν στο σημείο των οδικών εργασιών. Συντρίμμια και αντικείμενα είναι διασκορπισμένα σε όλο το πλάτος του δρόμου, ενώ μέλη της Αστυνομίας και συνεργεία βρίσκονται στη σκηνή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διερχόμενο όχημα προσέκρουσε σε τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης, σε σημείο όπου εκτελούνταν εργασίες, με αποτέλεσμα να κλείσει η κατεύθυνση του αυτοκινητοδρόμου προς Πάφο.

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Η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω της εξόδου προς Παραμάλι στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Πάφου, ενώ οι οδηγοί μπορούν να επανενταχθούν στον αυτοκινητόδρομο από τις εισόδους Αυδήμου ή Πισσουρίου.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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