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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα χορηγία για ηλιακά συστήματα ζεστού νερού – Μέχρι €900 η επιδότηση - Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 22.07.2026 - 11:56
Νέα χορηγία για ηλιακά συστήματα ζεστού νερού – Μέχρι €900 η επιδότηση - Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη το νέο «Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2026», με συνολικό προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και της προώθησης της ενεργειακής μετάβασης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανού ανέφερε ότι το Σχέδιο παρέχει κίνητρα για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και στην ενίσχυση της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, το Σχέδιο θα υλοποιηθεί από το Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας και αφορά την επιχορήγηση ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού, τα οποία θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους εγκαταστάτες που θα περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο, ενώ ο εξοπλισμός θα πρέπει επίσης να είναι προεγκεκριμένος και καταχωρισμένος στον κατάλογο επιλέξιμου εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του προγράμματος και να περιορίζεται ο κίνδυνος απόρριψης αιτήσεων.

Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται σε €500 για τη γενική κατηγορία, αυξανόμενο σε €900 για κατοικίες σε ορεινές περιοχές, ενώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά προβλέπεται ενίσχυση ύψους €900.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026 ή μέχρι την υποβολή 2.000 αιτήσεων, ανάλογα με το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο.

Ο κ. Δαμιανού κάλεσε τους πολίτες να ενημερωθούν για τους όρους του Σχεδίου και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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