Videogate: Στο κενό οι υποψίες για ποινικά αδικήματα – Στήνουν στον τοίχο το πόρισμα κόμματα και νομικοί

Η ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, ο οποίος δεν εντόπισε παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από τους εμπλεκόμενους Κύπριους «πρωταγωνιστές», αντί να καταλαγιάσει τις αντιδράσεις, πυροδότησε νέο γύρο αμφισβήτησης. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι αναφορές περί «αερολογιών και φαφλατισμών», η απόδοση του βίντεο σε υβριδική επίθεση κατά της Δημοκρατίας, αλλά και το καθολικό πλέον αίτημα για πλήρη δημοσιοποίηση της έκθεσης, την ώρα που η Κυβέρνηση δηλώνει δικαιωμένη και παραπέμπει τις αποφάσεις στη Νομική Υπηρεσία.

Το πόρισμα Πασχαλίδη: Υβριδική επίθεση, μοντάζ και «φαφλατισμοί»

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παραδόθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα, τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας τον περασμένο Ιανουάριο δεν είναι αυθεντικά αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, κρίνονται ως προϊόν αντισυνταγματικών ενεργειών με μηδαμινή αποδεικτική αξία. Ο κ. Πασχαλίδης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μορφή υβριδικής επίθεσης από ξένη ιδιωτική εταιρεία συλλογής πληροφοριών με πράκτορες στο εξωτερικό, η οποία πληρώθηκε από άγνωστο μέχρι στιγμής εντολέα με προφανή στόχο να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία παραμονές της αναλήψεως της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την ουσία των ισχυρισμών που ακούγονταν στο βίντεο, οι έρευνες των ανακριτών απέρριψαν ως αβάσιμες τις αναφορές για αθέμιτες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης σε λίστες κυρώσεων Ρώσων ολιγαρχών, τις αιχμές για ευνοϊκές αναπτύξεις στη Λεμεσό, καθώς και τα σενάρια περί επιλήψιμων εισφορών σε προεκλογικές εκστρατείες ή αθέμιτης διοχέτευσης χρημάτων μέσω του Ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Οι αναφορές των εμπλεκομένων αποδόθηκαν από τον ανακριτή σε αερολογίες που είχαν ως μοναδικό κίνητρο τον εντυπωσιασμό για αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ταυτότητα του τελικού πελάτη που παρήγγειλε τη δημιουργία του βίντεο παραμένει άγνωστη, ο Γενικός Εισαγγελέας ενέκρινε την παράταση του διορισμού του κ. Πασχαλίδη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου η ανακριτική ομάδα να συνεχίσει τις έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση.

«Βροχή» ερωτημάτων από τον νομικό κόσμο

Η ανακοίνωση του πορίσματος προκάλεσε την άμεση αντίδραση έγκριτων νομικών, οι οποίοι εντοπίζουν σοβαρές αντιφάσεις και ζητούν επιτακτικά τη δημοσιοποίηση ολόκληρου του εγγράφου μαζί με τα τεκμήρια.

Ο Σίμος Αγγελίδης υπέδειξε ότι προκύπτει ξεκάθαρη αντίφαση, καθώς από τη μία διαπιστώνεται η αποκόμιση οικονομικού οφέλους και από την άλλη η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως «αερολογία», αφήνοντας έκθετη τη διερεύνηση ενδεχόμενων αδικημάτων εμπορίας επηρεασμού ή παραβίασης της νομοθεσίας για το lobbying. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι δόθηκε ασυλία στα πρόσωπα που ηχογραφούσαν, χωρίς να αποκαλυφθεί ο εντολέας τους.

Από την πλευρά του, ο Χρίστος Κληρίδης χαρακτήρισε την ανακοίνωση γενική και ασαφή, τονίζοντας ότι η διαφάνεια είναι συνταγματικά επιβεβλημένη υποχρέωση του κράτους. Έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσον η άρνηση εμπλεκομένων να σχολιάσουν συνιστά επαρκή ανακριτική κάλυψη, ενώ αμφισβήτησε την επίκληση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αντί για αυτόνομη ανακριτική εμβάθυνση στα στοιχεία των δωρητών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ανδρέας Χρίστου σημείωσε ότι παραμένουν τρωτά σημεία γύρω από το μείζον ζήτημα της διαφθοράς και της νομοθεσίας για την εμπορία επηρεασμού, ζητώντας να δοθεί στη δημοσιότητα τουλάχιστον το πλήρες σκεπτικό και η περιγραφή της μαρτυρίας που οδήγησε στα συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Σφοδρά πυρά από την Αντιπολίτευση

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων, με το ΑΚΕΛ να υπογραμμίζει ότι τα ευρήματα δεν δίνουν απαντήσεις στα όσα παρακολούθησε η κυπριακή κοινωνία με ήχο και εικόνα. Το κόμμα της Αριστεράς σημειώνει ότι οι αναφορές για παράκαμψη νομοθεσιών και προσπορισμό προσβάσεων συνιστούν τον ορισμό της θεσμικής διαπλοκής, ενώ θεωρεί απαράδεκτη την υποβάθμιση του φαινομένου μέσω του όρου «αερολογίες». Παράλληλα, στηλιτεύει την υιοθέτηση πολιτικής γλώσσας από τον ποινικό ανακριτή, η οποία συμπίπτει με τα επιχειρήματα που προέβαλε εξαρχής το Προεδρικό, αιτούμενο την πλήρη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Ακόμη οξύτερη ήταν η τοποθέτηση του Κινήματος «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο», το οποίο χαρακτήρισε το πόρισμα απόλυτα προβλέψιμο και βολικά χρονικά τοποθετημένο μέσα στο καλοκαίρι. Στην ανακοίνωσή του συνδέει το αποτέλεσμα της έρευνας με τον πρόσφατο επαναδιορισμό του κ. Πασχαλίδη στην ΑΑΔΙΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια εξουσία και η διαφθορά αλληλοκαλύπτονται.

Την πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος ζητά και το Κίνημα Οικολόγων, επισημαίνοντας ότι η ανακοίνωση αντιμετωπίζεται με δυσπιστία αφού υιοθετεί πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα. Παράλληλα διερωτάται πώς είναι δυνατόν να μην στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα, όταν η εμπορία επηρεασμού καλύπτει ακόμη και την απλή υπόσχεση για παροχή αθέμιτου πλεονεκτήματος.

Η απάντηση της Κυβέρνησης: «Δεν έχουμε πρόβλημα με τη διαφάνεια»

Απέναντι στο κύμα κριτικής, η Κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση δια στόματος του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου.

Μιλώντας στην χθεσινή εκπομπή του Omega «Ενημέρωση Τώρα», επισήμανε πώς «είναι πλέον δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα να μελετήσει το πόρισμα και να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Ο ποινικός ανακριτής καταλήγει ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.»

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η Κυβέρνηση δικαιώνεται πολιτικά, καθώς από την πρώτη στιγμή υποστήριζε πως ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, δεν είχε προβεί σε καμία μεμπτή πράξη. Υπογράμμισε ότι πρωταρχικός στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου, ώστε να αποκαλυφθεί ποιος βρισκόταν πίσω από την παραγγελία του βίντεο.

Όσον αφορά το αίτημα για δημοσιοποίηση του πορίσματος, ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσον μια τέτοια ενέργεια επιτρέπεται νομικά προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από τον Γενικό Εισαγγελέα. Συμπλήρωσε δε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη διαφάνεια εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, ενώ απέρριψε τις αιχμές για τον εκ νέου διορισμό του κ. Πασχαλίδη στην ΑΑΔΙΠΑ, υπογραμμίζοντας το ήθος και την ανεξαρτησία του.

Με τη Νομική Υπηρεσία να έχει πλέον το μπαλάκι στο δικό της γήπεδο για τη μελέτη του υλικού και τις ανακριτικές αρχές να αναζητούν τον αόρατο εντολέα της υβριδικής επίθεσης, το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει στα ύψη, όσο το αίτημα για διαφάνεια και δημοσιοποίηση του πορίσματος παραμένει αναπάντητο.