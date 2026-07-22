Όταν ο επιχειρηματικός κόσμος στηρίζει τα όνειρα: Το Sofa2Go στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ανσάμπλ

Πίσω από αυτή τη διάκριση βρίσκονται πέντε νεαρές αθλήτριες, ηλικίας μόλις 16 έως 20 ετών, οι οποίες αφιερώνουν σχεδόν ολόκληρη την καθημερινότητά τους στη ρυθμική γυμναστική. Οι πολύωρες προπονήσεις, οι διεθνείς διοργανώσεις και η συνεχής προετοιμασία απαιτούν όχι μόνο αφοσίωση, αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

Για τον λόγο αυτό, οι αθλήτριες διαμένουν όλες μαζί σε διαμέρισμα που έχει ενοικιαστεί για τις ανάγκες της προετοιμασίας τους, ώστε να βρίσκονται καθημερινά κοντά στις προπονήσεις τους και να ακολουθούν το απαιτητικό πρόγραμμα που απαιτεί ο δρόμος προς την κορυφή.

Ανταποκρινόμενο σε αυτή την πραγματική ανάγκη, το Sofa2Go Cyprus προχώρησε στη δωρεά δύο καναπέδων για το διαμέρισμα των αθλητριών, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους.

«Χρειάζονται σπόνσορες και βοήθεια από εταιρείες στην Κύπρο που θα τους βοηθήσουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να τις στηρίξουμε. Μας ενημέρωσαν ότι χρειάζονταν καναπέδες για το διαμέρισμα όπου διαμένουν και με μεγάλη χαρά προσφέραμε δύο καναπέδες για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη», ανέφερε ο ιδιοκτήτης.

Η Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ απέδειξε πρόσφατα ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι στις κορυφαίες χώρες του κόσμου. Στο Παγκόσμιο Challenge Cup, ανάμεσα σε 16 από τις ισχυρότερες ομάδες της διεθνούς σκηνής, κατέκτησε την 6η θέση στο σύνθετο ομαδικό, καθώς και την 6η θέση στους τελικούς των 5 μπαλών και των 3 στεφανιών και 2 κορυνών.

Την ομάδα αποτελούν οι Αναστασία Λαζαρίδου, Σοφία Ντιάνα Χριστοφή, Αννίτα Ανδρέου, Χριστιάνα Παπακυριακού και Όλγα Αυξεντίου, ενώ πίσω από αυτή την πορεία βρίσκονται οι προπονήτριες Ρεγγίνα Σκόντα, Άννα Χριστοδουλίδου και Καρίνα Κοβαλόβα, με την πολύτιμη καθοδήγηση της Τεχνικής Συμβούλου Ρυθμικής Γυμναστικής, Χρυσταλλένης Τρικωμίτη.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μόνο έναν σταθμό στη διαδρομή της ομάδας. Οι αθλήτριες συνεχίζουν ήδη την προετοιμασία τους για τις επόμενες διεθνείς διοργανώσεις, με σημαντικότερο σταθμό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής στη Φρανκφούρτη τον Αύγουστο, έχοντας πάντα ως μεγάλο όνειρο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

«Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε αυτές τις αθλήτριες που εκπροσωπούν την Κύπρο στο εξωτερικό. Ελπίζουμε να τις δούμε να πετυχαίνουν τον μεγάλο τους στόχο και να εκπροσωπούν τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό και μια μοναδική προβολή για την Κύπρο», σημειώνει ο εκπρόσωπος του Sofa2Go Cyprus.

Η πορεία προς την κορυφή δεν χτίζεται μόνο μέσα στα γυμναστήρια. Χτίζεται και μέσα από τη στήριξη ανθρώπων και επιχειρήσεων που επιλέγουν να επενδύσουν στα όνειρα της νέας γενιάς. Το Sofa2Go Cyprus, με μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη προσφοράς, έγινε μέρος αυτής της διαδρομής, αποδεικνύοντας ότι κάθε στήριξη μπορεί να συμβάλει σε μια μεγάλη επιτυχία.