Εορτολόγιο: Ολα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου

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Μενέλαος

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Σελήνη 8.2 ημερών

Γεγονότα στις 22 Ιουλίου

838 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεόφιλος ηττάται από τους Αββασίδες στη μάχη του Δαζιμώνος.

1099 Α' Σταυροφορία: ο Γοδεφρείδος του Μπουιγιόν εκλέγεται προστάτης του Παναγίου Τάφου στο Βασίλειο της Ιερουσαλήμ.

1209 Πραγματοποιείται η σφαγή της Μπεζιέ, η πρώτη σημαντική στρατιωτική δράση της σταυροφορίας των Αλβιγηνών.

1587 Μία δεύτερη ομάδα Άγγλων αποίκων φτάνει στο νησί Ρόανοκ στη Βόρεια Καρολίνα σε μια προσπάθεια επανίδρυσης της ερημωμένης αποικίας.

1812 Κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πολέμων διεξάγεται ο Πόλεμος των Χερσονήσων, στο πλαίσιο του οποίου οι αγγλικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Άρθουρ Γουέλσλι (μετέπειτα Δούκα του Ουέλλινγκτον) νικούν τις γαλλικές στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας.

1920 Μικρασιατική Εκστρατεία Το Θ/Κ "Αβέρωφ" με επιβαίνοντα τον Βασιλέα των Ελλήνων Αλέξανδρο Α΄, περί ώρα 14:15, καταπλέει και αγκυροβολεί στον όρμο της Σμύρνης.

1943 Β' Π.Π. Στη κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιείται μέγα συλλαλητήριο κατά της απόφασης επέκτασης της βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία.

1960 Η Ιωάννα Κοντώση ισοφαρίζει στην Αθήνα το προπολεμικό πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μ. με 12.4, που κατείχε η Δομνίτσα Λανίτου

1962 Κακή αρχή για το Πρόγραμμα Μάρινερ: το Μάρινερ 1 καταστρέφεται 293 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του.

1963 Υπογράφονται στην Ιαπωνία τα συμβόλαια για την ναυπήγηση δύο γιγαντιαίων πετρελαιοφόρων μεταξύ εκπροσώπου του Αριστοτέλη Ωνάση και της ιαπωνικής εταιρίας Ισικαβατζίμα

1963 Με επιβολή κυρώσεων στους λουόμενους σε μολυσμένες από αποχετεύσεις περιοχές απειλεί το υπουργείο Πρόνοιας. Λουόμενοι στο φαληρικό δέλτα ξυλοκοπούν αγρίως λιμενοφύλακα που τους συνέστησε να μην κάνουν μπάνιο σε απαγορευμένη περιοχή της φαληρικής παραλίας.

2011 Πραγματοποιείται από τον υπερεθνικιστή Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ η διπλή τρομοκρατική επίθεση στη Νορβηγία κατά την οποία 77 άτομα χάνουν τη ζωή τους.