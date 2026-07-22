Ανασχηματισμός προ των πυλών: Ενισχύεται ο ρόλος του ΔΗΚΟ, στο τραπέζι οι ισορροπίες με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με τον επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα, ίσως για τελευταία φορά, με την υφιστάμενη σύνθεσή του, ωστόσο το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται ήδη στην επόμενη ημέρα και στις επιλογές του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις αλλαγές που αναμένεται να ανακοινωθούν.

Ο ανασχηματισμός, αποτελεί μια σημαντική πολιτική κίνηση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση προσώπων και χαρτοφυλακίων, αλλά κυρίως τη διαμόρφωση των ισορροπιών μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, σε μια περίοδο όπου όλοι οι πολιτικοί σχεδιασμοί, οδηγούν σταδιακά προς τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η πρώτη μεγάλη εξίσωση αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα. Το ΔΗΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο των διεργασιών, καθώς η σχέση του με το Προεδρικό φαίνεται να εισέρχεται σε νέα φάση. Η Γραμματεία του κόμματος συνεδρίασε την Τρίτη, με βασικό θέμα τον επικείμενο ανασχηματισμό, αξιολογώντας τα δεδομένα και τις εισηγήσεις που έχουν ήδη μεταφερθεί προς το Προεδρικό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται, είναι ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με το ΔΗΚΟ. Πρόκειται για μια επιλογή που έχει σαφή πολιτική ανάγνωση, καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα αποτελεί τον βασικότερο πολιτικό πυλώνα στήριξης της κυβέρνησης και η διατήρηση μιας ισχυρής σχέσης μαζί του θεωρείται κρίσιμη ενόψει της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

Ο ανασχηματισμός, συνεπώς, δεν αποτελεί απλώς μια διαδικασία αλλαγής προσώπων. Είναι και ένα μήνυμα πολιτικής κατεύθυνσης. Ο Πρόεδρος καλείται να διαμορφώσει ένα κυβερνητικό σχήμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δεύτερης φάσης της διακυβέρνησής του, αλλά ταυτόχρονα θα διατηρεί τις πολιτικές συμμαχίες που θα χρειαστούν όταν ξεκινήσει η μάχη του 2028.

Το μόνο δεδομένο που θεωρείται μέχρι στιγμής βέβαιο, είναι η αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου από το Υπουργείο Γεωργίας. Η κ. Παναγιώτου, η οποία προέρχεται από την ΕΔΕΚ, αποδέχθηκε τον διορισμό της στη δημόσια εκπαίδευση, εξέλιξη που οδηγεί στην έξοδό της από το κυβερνητικό σχήμα.

Η συγκεκριμένη αλλαγή, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς αφορά ένα κόμμα το οποίο, παρά την απουσία κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης μετά τις βουλευτικές εκλογές, εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής εξίσωσης. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι κατά πόσο η επιλογή του Προέδρου για την αντικατάστασή της θα διατηρήσει το αποτύπωμα της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση.

Στο Προεδρικό φαίνεται να υπάρχει η πρόθεση διατήρησης ανοικτών διαύλων με όλα τα κόμματα που βρέθηκαν στο πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη. Η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ μπορεί να μην διαθέτουν πλέον έδρες στη Βουλή, ωστόσο η πολιτική τους επιρροή και η οργανωτική τους παρουσία, δεν θεωρούνται αμελητέες.

Ιδιαίτερα για την ΕΔΕΚ, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η πολιτική της αξία δεν μετριέται μόνο μέσα από την κοινοβουλευτική της δύναμη. Πηγή από το κόμμα, μιλώντας στο Themaonline, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «καμία ψήφος δεν περισσεύει», μια φράση που αποτυπώνει τη λογική με την οποία όλα τα πολιτικά επιτελεία αντιμετωπίζουν ήδη την προεδρική αναμέτρηση του 2028.

Παρόμοια προσέγγιση, φαίνεται να υπάρχει και απέναντι στη ΔΗΠΑ. Η παραμονή στελεχών που προέρχονται από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στην κυβέρνηση-Βασίλης Πάλμας και Μαρίνος Μουσιούττας θα αποτελούσε ένδειξη ότι ο Πρόεδρος επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία με όλους τους συμμάχους που συνέβαλαν στη δημιουργία της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η μεγάλη πρόκληση για τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι η επίτευξη ισορροπίας. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με το ΔΗΚΟ και από την άλλη η διατήρηση των σχέσεων με μικρότερους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά εξακολουθούν να διαθέτουν εκλογική βάση.

Οι αποφάσεις του Προέδρου θα δείξουν τελικά ποια πολιτική προτεραιότητα θέτει για την επόμενη περίοδο. Αν ο ανασχηματισμός θα αποτελέσει μια κίνηση ανανέωσης της κυβέρνησης, ή μια ευρύτερη πολιτική αναδιάταξη, θα φανεί μέσα από τα πρόσωπα που θα επιλεγούν.

Το βέβαιο, είναι ότι η συζήτηση για το 2028 έχει ήδη ξεκινήσει στο παρασκήνιο. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός αυτής της πορείας είναι ο επικείμενος ανασχηματισμός, ο οποίος καλείται να απαντήσει όχι μόνο στο ερώτημα «ποιοι υπουργοί αλλάζουν», αλλά κυρίως στο «ποιες πολιτικές συμμαχίες θέλει να οικοδομήσει ο Πρόεδρος για την επόμενη ημέρα».