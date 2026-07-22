Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου - Δείτε φωτογραφίες

Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση και μέσα σε αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Στο γραφείο του δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

Τον Γεωργίου αναζητούσαν οι δίδυμες κόρες του για πολλές ώρες χωρίς αποτέλεσμα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής και δόθηκε εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος.

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Ο αδελφός του θύματος, που έφτασε στο γραφείο, ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο να τον δει.



Στους δημοσιογράφους είπε ότι έψαχνε τον αδελφό του από το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι κόρες του Γεωργίου είναι 16 ετών. Τον καλούσαν στο τηλέφωνο, αλλά ο πατέρας τους δεν απαντούσε και ανησύχησαν, οπότε ήλθαν στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.



Χτυπούσαν τα κουδούνια χωρίς αποτέλεσμα, άκουσε όμως τις φωνές τους ένας ένοικος και κάλεσε το θυρωρό της πολυκατοικίας που άνοιξε το γραφείο του ποινικολόγου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα