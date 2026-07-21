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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας

 21.07.2026 - 23:49
Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία πόλη της Απολλωνίας, στις ακτές της ανατολικής Μεσογείου στη Λιβύη, έδωσαν νέες φωτογραφίες και πληροφορίες για την επανακάλυψη του σπάνιου ελληνικού ιπποδρόμου και του άγνωστου μέχρι σήμερα θεάτρου με θέα στη θάλασσα που ανακαλύφθηκαν στη Λιβύη.

Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη ανακοίνωσε τα ευρήματα στη Σούσα, τη σύγχρονη πόλη δίπλα στα ερείπια. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, περιλαμβάνουν επίσης ιερά συγκροτήματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα για τη θρησκευτική ζωή σε μία από τις σημαντικότερες παραθαλάσσιες πόλεις της αρχαίας Κυρηναϊκής.

Ο Βενσάν Μισέλ (Vincent Michel), διευθυντής της γαλλικής αποστολής, περιέγραψε στο bicnews τον ελληνικό στίβο ιπποδρομιών ως εξαιρετικό επιστημονικό εύρημα. Σύμφωνα με τον Μισέλ, κανένας παρόμοιος ιππόδρομος δεν είναι επί του παρόντος γνωστός αλλού στην Κυρηναϊκή ή στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο ευρημάτων είναι σημαντικός. Το παραθαλάσσιο θέατρο μόλις ταυτοποιήθηκε, ενώ ο ελληνικός ιππόδρομος περιγράφηκε στην επίσημη ανακοίνωση ως μια επανανακάλυψη. Θα απαιτηθούν περαιτέρω ανασκαφές και τεκμηρίωση προτού καταστεί δυνατόν να προσδιοριστούν η χρονολόγηση, οι διαστάσεις και οι φάσεις εξέλιξης και των δύο κατασκευών.

Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας


Ο σπάνιος ιππόδρομος μπορεί να αναδιαμορφώσει την ιστορία της Απολλωνίας

Οι ιππόδρομοι ήταν μεγάλοι υπαίθριοι χώροι που χρησιμοποιούνταν κυρίως για ιπποδρομίες και αρματοδρομίες. Χρησίμευαν επίσης ως κύριοι χώροι συγκέντρωσης των πολιτών, όπου μπορούσαν να συνδυαστούν ο αθλητικός ανταγωνισμός, οι δημόσιες τελετές και οι πολιτικές εκδηλώσεις.

Σε αντίθεση όμως με τα πέτρινα θέατρα, οι αρχαίοι ιππόδρομοι συχνά αφήνουν περιορισμένα αρχαιολογικά ίχνη. Οι μεγάλες διαδρομές τους ορίζονταν συνήθως από χωματουργικά έργα, τοίχους και αρχιτεκτονικά στοιχεία που μπορούσαν να εξαφανιστούν κάτω από μεταγενέστερα κτίσματα ή ιζήματα αιώνων.

Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας


 
Ο ιππόδρομος της Απολλωνίας ενδέχεται, επομένως, να παράσχει ασυνήθιστα σημαντικά στοιχεία για τον οργανωμένο αθλητισμό και τη δημόσια ψυχαγωγία στην ελληνική Βόρεια Αφρική. Η παρουσία του υποδηλώνει ότι η πόλη διέθετε ένα ευρύτερο αστικό τοπίο από αυτό που είχε καταγραφεί προηγουμένως.

Ο Μισέλ δήλωσε ότι η κατασκευή αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει τους ερευνητές στο να αναθεωρήσουν τη θέση της Απολλωνίας εντός της αρχαίας Μεσογείου. Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει πλήρη επιστημονική περιγραφή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τη χρονολόγηση, τη διάταξη και τη διατήρηση του ιπποδρόμου.

Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας


Ένα νέο θέατρο με θέα τη Μεσόγειο

Η αποστολή ανακοίνωσε επίσης την ανακάλυψη ενός θεάτρου που βλέπει απευθείας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι αρχικές αναφορές δεν παρέχουν τις διαστάσεις ή την ακριβή χρονολόγησή του, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει αρκετά αρχιτεκτονικά στοιχεία ώστε να προσδιοριστεί αν λειτουργούσε ως πλήρες θέατρο ή ως μικρότερος χώρος παραστάσεων.

Η Απολλωνία περιλαμβάνει ήδη ένα γνωστό θέατρο κατασκευασμένο κοντά στην ακτογραμμή. Έτσι, η νέα κατασκευή φαίνεται να αντιπροσωπεύει έναν πρόσθετο χώρο παραστάσεων και όχι μια επανεξέταση του γνωστού παραθαλάσσιου μνημείου της πόλης.
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Η τοποθεσία του θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για την εξέλιξη των δημόσιων χώρων της Απολλωνίας και τη σχέση μεταξύ της πόλης, του λιμανιού της και των ακτών της Μεσογείου.

Οι ανακαλύψεις ανακοινώθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Λιβύης, του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, τοπικών οργανώσεων πολιτιστικής κληρονομιάς και μελών της γαλλικής αρχαιολογικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του αρχαιολόγου Ζαν-Σιλβέν Καγιού (Jean-Sylvain Caillou).



Μέρος της αρχαίας πόλης βρίσκεται πλέον κάτω από τη θάλασσα

Η παραθαλάσσια θέση της Απολλωνίας την κατέστησε επιτυχημένο λιμάνι, αλλά κατέστησε επίσης τα ερείπιά της ευάλωτα στη διάβρωση και τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, περίπου το ένα τρίτο της αρχαίας πόλης βρίσκεται σήμερα κάτω από το νερό.

Οι υποβρύχιες έρευνες στο λιμάνι ξεκίνησαν το 1986, ενώ μεταγενέστερες εργασίες εξέτασαν τις οχυρώσεις, τα λουτρά, τα νεκροταφεία και τις θρησκευτικές συνοικίες. Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη μελετά την Απολλωνία από το 1976, με τον Βενσάν Μισέλ να διευθύνει το πρόγραμμα από το 2011.

Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας

Ο επανανακαλυφθείς ιππόδρομος, το παραθαλάσσιο θέατρο και τα ιερά συγκροτήματα προσθέτουν τώρα ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την έρευνα. Μαζί, υποδηλώνουν ότι το δημόσιο και τελετουργικό τοπίο της Απολλωνίας ήταν μεγαλύτερο —και ενδεχομένως πιο ιδιαίτερο— από ό,τι είχαν εκτιμήσει μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι.

Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας

Η Απολλωνία ξεκίνησε ως το λιμάνι της Κυρήνης

Η Απολλωνία αναπτύχθηκε ως το λιμάνι της Κυρήνης, της σημαντικής ελληνικής πόλης που ιδρύθηκε από κατοίκους της Θήρας κατά τον έβδομο αιώνα π.Χ. Βρισκόμενο περίπου 16 χιλιόμετρα από την Κυρήνη, το λιμάνι συνέδεε τα αγροτικά και αστικά κέντρα της περιοχής του Πράσινου Όρους (Jebel Akhdar) με τις θαλάσσιες οδούς της ανατολικής Μεσογείου.

Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας


Αρχικά εξαρτώμενη από την Κυρήνη, η Απολλωνία ανεξαρτητοποιήθηκε προς το τέλος της ελληνιστικής περιόδου. Αργότερα αποτέλεσε μέρος της Κυρηναϊκής Πεντάπολης, του δικτύου των πέντε σημαντικότερων πόλεων που περιλάμβανε επίσης την Κυρήνη, την Πτολεμαΐδα, την Ταύχειρα και τη Βερενίκη.



Η πόλη συνέχισε να ευημερεί υπό ρωμαϊκή κυριαρχία και παρέμεινε κατοικημένη έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Τα ερείπια που σώζονται περιλαμβάνουν αμυντικά τείχη, συγκροτήματα λουτρών, λιμενικές εγκαταστάσεις, χριστιανικές βασιλικές, σπίτια και θρησκευτικούς χώρους.

Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας

Έρευνες στη συνοικία Καλλικράτεια είχαν αποκαλύψει προηγουμένως 19 λαξευμένους σε βράχο βωμούς και πολυπληθή θρησκευτικά αντικείμενα που χρονολογούνται στον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. Οι αρχαιολόγοι έφεραν επίσης στο φως ένα εν μέρει λαξευμένο στο βράχο κτίριο που ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για προσφορές ή θυσίες. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η λατρευτική δραστηριότητα κατείχε σημαντική θέση στο αστικό τοπίο πολύ πριν η Απολλωνία εξελιχθεί σε μείζον ρωμαϊκό και βυζαντινό κέντρο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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