Φωτογραφίες από τον σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο και το αρχαίο θέατρο στη Λιβύη: Μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ιστορία της Απολλωνίας

Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη ανακοίνωσε τα ευρήματα στη Σούσα, τη σύγχρονη πόλη δίπλα στα ερείπια. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, περιλαμβάνουν επίσης ιερά συγκροτήματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα για τη θρησκευτική ζωή σε μία από τις σημαντικότερες παραθαλάσσιες πόλεις της αρχαίας Κυρηναϊκής.

Ο Βενσάν Μισέλ (Vincent Michel), διευθυντής της γαλλικής αποστολής, περιέγραψε στο bicnews τον ελληνικό στίβο ιπποδρομιών ως εξαιρετικό επιστημονικό εύρημα. Σύμφωνα με τον Μισέλ, κανένας παρόμοιος ιππόδρομος δεν είναι επί του παρόντος γνωστός αλλού στην Κυρηναϊκή ή στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ένα νέο θέατρο με θέα τη Μεσόγειο

Μέρος της αρχαίας πόλης βρίσκεται πλέον κάτω από τη θάλασσα

Η Απολλωνία ξεκίνησε ως το λιμάνι της Κυρήνης

Ο ιππόδρομος της Απολλωνίας ενδέχεται, επομένως, να παράσχει ασυνήθιστα σημαντικά στοιχεία για τον οργανωμένο αθλητισμό και τη δημόσια ψυχαγωγία στην ελληνική Βόρεια Αφρική. Η παρουσία του υποδηλώνει ότι η πόλη διέθετεΟ Μισέλ δήλωσε ότι η κατασκευή αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει τους ερευνητές στο να αναθεωρήσουν τη θέση της Απολλωνίας εντός της αρχαίας Μεσογείου. Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει πλήρη επιστημονική περιγραφή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τη χρονολόγηση, τη διάταξη και τη διατήρηση του ιπποδρόμου.Η αποστολή ανακοίνωσε επίσης την ανακάλυψη ενός θεάτρου που βλέπει απευθείας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι αρχικές αναφορές δεν παρέχουν τις διαστάσεις ή την ακριβή χρονολόγησή του, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει αρκετά αρχιτεκτονικά στοιχεία ώστε να προσδιοριστεί αν λειτουργούσε ως πλήρες θέατρο ή ως μικρότερος χώρος παραστάσεων.Η Απολλωνία περιλαμβάνει ήδη ένα γνωστό θέατρο κατασκευασμένο κοντά στην ακτογραμμή. ΈτσιΗ τοποθεσία του θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για την εξέλιξη των δημόσιων χώρων της Απολλωνίας και τη σχέση μεταξύ της πόλης, του λιμανιού της και των ακτών της Μεσογείου.Οι ανακαλύψεις ανακοινώθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Λιβύης, του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, τοπικών οργανώσεων πολιτιστικής κληρονομιάς και μελών της γαλλικής αρχαιολογικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του αρχαιολόγου Ζαν-Σιλβέν Καγιού (Jean-Sylvain Caillou).Η παραθαλάσσια θέση της Απολλωνίας την κατέστησε επιτυχημένο λιμάνι, αλλά κατέστησε επίσης τα ερείπιά της ευάλωτα στη διάβρωση και τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, περίπου το ένα τρίτο της αρχαίας πόλης βρίσκεται σήμερα κάτω από το νερό.Οι υποβρύχιες έρευνες στο λιμάνι ξεκίνησαν το 1986, ενώ μεταγενέστερες εργασίες εξέτασαν τις οχυρώσεις, τα λουτρά, τα νεκροταφεία και τις θρησκευτικές συνοικίες. Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη μελετά την Απολλωνία από το 1976, με τον Βενσάν Μισέλ να διευθύνει το πρόγραμμα από το 2011.Ο επανανακαλυφθείς ιππόδρομος, το παραθαλάσσιο θέατρο και τα ιερά συγκροτήματα προσθέτουν τώρα ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την έρευνα. Μαζί, υποδηλώνουν ότι το δημόσιο και τελετουργικό τοπίο της Απολλωνίας ήταν μεγαλύτερο —και ενδεχομένως πιο ιδιαίτερο— από ό,τι είχαν εκτιμήσει μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι.Η Απολλωνία αναπτύχθηκε ως το λιμάνι της Κυρήνης, της σημαντικής ελληνικής πόλης που ιδρύθηκε από κατοίκους της Θήρας κατά τον έβδομο αιώνα π.Χ. Βρισκόμενο περίπου 16 χιλιόμετρα από την Κυρήνη, το λιμάνι συνέδεε τα αγροτικά και αστικά κέντρα της περιοχής του Πράσινου Όρους (Jebel Akhdar) με τις θαλάσσιες οδούς της ανατολικής Μεσογείου.Αρχικά εξαρτώμενη από την Κυρήνη, η Απολλωνία ανεξαρτητοποιήθηκε προς το τέλος της ελληνιστικής περιόδου. Αργότερα αποτέλεσε μέρος της Κυρηναϊκής Πεντάπολης, του δικτύου των πέντε σημαντικότερων πόλεων που περιλάμβανε επίσης την Κυρήνη, την Πτολεμαΐδα, την Ταύχειρα και τη Βερενίκη.Η πόλη συνέχισε να ευημερεί υπό ρωμαϊκή κυριαρχία και παρέμεινε κατοικημένη έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Τα ερείπια που σώζονται περιλαμβάνουν αμυντικά τείχη, συγκροτήματα λουτρών, λιμενικές εγκαταστάσεις, χριστιανικές βασιλικές, σπίτια και θρησκευτικούς χώρους.Έρευνες στη συνοικία Καλλικράτεια είχαν αποκαλύψει προηγουμένως 19 λαξευμένους σε βράχο βωμούς και πολυπληθή θρησκευτικά αντικείμενα που χρονολογούνται στον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ.Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι ηστο αστικό τοπίο πολύ πριν η Απολλωνία εξελιχθεί σε μείζον ρωμαϊκό και βυζαντινό κέντρο.