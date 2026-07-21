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ΔΙΕΘΝΗ

Χτύπημα στην καρδιά του ουκρανικού στρατού: Ο Ζελένσκι απομακρύνει και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την καρατόμηση του υπουργού Άμυνας

 21.07.2026 - 23:20
Χτύπημα στην καρδιά του ουκρανικού στρατού: Ο Ζελένσκι απομακρύνει και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την καρατόμηση του υπουργού Άμυνας

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε στις δύο σημαντικότερες αλλαγές στην κορυφή της ουκρανικής στρατιωτικής ηγεσίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, προκαλώντας έντονους κραδασμούς στο εσωτερικό της χώρας.

Μετά την αιφνιδιαστική αποπομπή του ιδιαίτερα δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε και την απομάκρυνση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Ολεξάντρ Σίρσκι. Η διαδοχή των δύο αποφάσεων επιβεβαιώνει ότι στο Κίεβο είχε αναπτυχθεί μια βαθιά σύγκρουση για τη στρατηγική με την οποία πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος απέναντι στη Ρωσία.

Η απομάκρυνση του 35χρονου Φεντόροφ είχε προκαλέσει πρωτοφανείς αντιδράσεις. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους εκφράζοντας την αντίθεσή τους, καθώς ο πρώην υπουργός είχε ταυτιστεί με τον εκσυγχρονισμό του στρατού, την ανάπτυξη των ουκρανικών προγραμμάτων drones, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο πεδίο της μάχης και την προσπάθεια περιορισμού της διαφθοράς στις στρατιωτικές προμήθειες.

Αρχικά, η κυβέρνηση απέφυγε να εξηγήσει τους λόγους της απομάκρυνσής του. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι πίσω από την κρίση βρισκόταν η ανοιχτή διαφωνία του με τον στρατηγό Σίρσκι για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου.

Ο Φεντόροφ υποστήριζε ότι η Ουκρανία, απέναντι στη σαφώς μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας, οφείλει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία, στα μη επανδρωμένα συστήματα, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ευέλικτες επιχειρήσεις μικρών μονάδων. Στόχος του ήταν η μείωση των ανθρώπινων απωλειών και η αξιοποίηση της τεχνολογικής υπεροχής ως πολλαπλασιαστή ισχύος.

Στον αντίποδα, ο 60χρονος Σίρσκι θεωρούνταν από πολλούς αξιωματικούς εκπρόσωπος της παραδοσιακής σοβιετικής στρατιωτικής σχολής. Οι επικριτές του υποστήριζαν ότι επέμενε σε πιο συμβατικές επιχειρήσεις, με συγκεντρωτικό τρόπο διοίκησης και περιορισμένη διάθεση για ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του στρατεύματος.

Η συνύπαρξη των δύο διαφορετικών φιλοσοφιών αποδείχθηκε τελικά αδύνατη. Η απομάκρυνση πρώτα του υπουργού και στη συνέχεια του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης που είχε δημιουργηθεί στο ανώτατο επίπεδο της ουκρανικής ηγεσίας.

Νέος αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναλαμβάνει ο στρατηγός Μιχαΐλο Ντραπάτι, ένας αξιωματικός της νεότερης γενιάς, ο οποίος έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στα μέτωπα του πολέμου και θεωρείται περισσότερο εξοικειωμένος με τις νέες μορφές επιχειρήσεων και τη χρήση σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ουκρανία. Οι ρωσικές πιέσεις στο μέτωπο συνεχίζονται, ενώ το Κίεβο καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την κόπωση του πολέμου, τις δυσκολίες στην επιστράτευση και την ανάγκη διατήρησης της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας.

Η διπλή αλλαγή στην κορυφή της στρατιωτικής πυραμίδας δεν αποτελεί απλώς μια αναδιάταξη προσώπων. Αντανακλά τη σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων για το μέλλον του ουκρανικού στρατού και ενδέχεται να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα συνεχίσει να πολεμά τους επόμενους μήνες.

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου πολιτικό στοίχημα, καθώς η επιτυχία ή η αποτυχία της νέας στρατιωτικής ηγεσίας θα επηρεάσει όχι μόνο την πορεία των επιχειρήσεων, αλλά και την εσωτερική πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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