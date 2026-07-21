Αννίτα Δημητρίου: «Έτοιμος να βάλει πλάτες στο Κυπριακό ο ΔΗΣΥ... ο στόχος παραμένει αδιαπραγμάτευτος»

Δεν μπορεί να απορρίπτεται εκ προοιμίου κάθε πιθανή λύση ή αρχιτεκτονική ασφάλειας στον βωμό ιδεοληπτικών αγκυλώσεων, είπε ακόμη, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναλογιστούμε το κόστος της στασιμότητας.

«Η μεγαλύτερη τιμή απέναντι στην ιστορία, άλλωστε, δεν είναι η προσκόλληση στο παρελθόν. Είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε μια Κύπρο πραγματικά ελεύθερη και ασφαλή», είπε.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι, πέντε δεκαετίες μετά την εισβολή, «η αποστολή μας παραμένει ζωντανή. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποτελεί δύναμη ευθύνης και σταθερότητας στις πιο δύσκολες ώρες του τόπου». Είναι η παράταξη, είπε, που δεν κρύβεται μπροστά στις κρίσεις, αλλά αναλαμβάνει το βάρος των αποφάσεων, «που δεν επενδύει στον λαϊκισμό, αλλά στη σοβαρότητα και την προοπτική».

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, πρόσθεσε, «η Παράταξή μας είναι έτοιμη να βάλει πλάτες», σημειώνοντας ότι, η δική τους διεκδίκηση δεν κτίζεται πάνω σε εύκολα συνθήματα, αλλά στηρίζεται στη στρατηγική, στη σοβαρότητα και στη συνέπεια.

«Γιατί ο στόχος παραμένει ένας και αδιαπραγμάτευτος: η απελευθέρωση της Κύπρου και η επανένωση της πατρίδας μας σε ένα κράτος, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Αυτή η διεκδίκηση, συνέχισε, δεν υπηρετείται με πολιτικές απομόνωσης, με αφορισμούς, ή «με το να απορρίπτουμε εκ προοιμίου κάθε προσπάθεια πριν ακόμη αρχίσει».

«Αντίθετα, υπηρετείται μέσα από επίμονη διαπραγμάτευση, αξιοποίηση κάθε διεθνούς ερείσματος και διεύρυνση των συμμαχιών μας», είπε, μεταξύ άλλων.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η επικείμενη κάθοδός του στην Κύπρο και ο διορισμός Ειδικού Αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούν ένα παράθυρο διπλωματικής κινητικότητας. «Δεν έχουμε το δικαίωμα να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Οφείλουμε να είμαστε παρόντες, αξιόπιστοι και εποικοδομητικοί, καταθέτοντας με συνέπεια τις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, είπε, η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας «δεν μπορεί να εξελίσσεται ερήμην της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Καμία πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις ευαισθησίες κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς ουσιαστικά βήματα στο Κυπριακό», είπε, προσθέτοντας πως σε αυτή την προσπάθεια, ο συντονισμός με την Ελλάδα «αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής».

Η Κύπρος, είπε, «χρειάζεται πολιτικές που πείθουν τους συμμάχους μας, όχι πολιτικές που τους απομακρύνουν».

«Εάν εμείς οι ίδιοι εμφανιζόμαστε να απομακρυνόμαστε από το συμφωνημένο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού, το οποίο στηρίζει η διεθνής κοινότητα, Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που θα καταφέρουμε, σίγουρα, δεν είναι να απομονώσουμε την Τουρκία, αλλά να διακινδυνεύσουμε να απομονώσουμε την πατρίδα μας», πρόσθεσε.

«Οφείλουμε επίσης», είπε η κ. Δημητρίου, «να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες». «Δεν μπορεί να απορρίπτεται εκ προοιμίου κάθε πιθανή λύση ή αρχιτεκτονική ασφάλειας στον βωμό ιδεοληπτικών αγκυλώσεων, μόνο και μόνο επειδή συνδέεται με το ΝΑΤΟ ή με δυτικούς θεσμούς, χωρίς να παρουσιάζεται μια ρεαλιστική εναλλακτική, που να διασφαλίζει την οριστική κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων και την αποχώρηση του κατοχικού στρατού», ανέφερε. «Η συζήτηση για την ασφάλεια της επανενωμένης Κύπρου απαιτεί σοβαρότητα, όχι προκαταλήψεις και κολλήματα. Αυτό που προέχει είναι να διασφαλιστεί ένα πραγματικά ασφαλές μέλλον για όλους τους Κυπρίους», είπε.

Πρέπει, ακόμη, να αναλογιστούμε το κόστος της στασιμότητας, πρόσθεσε.

Σημειώνοντας ότι, οι παγωμένες συγκρούσεις δεν παραμένουν παγωμένες για πάντα, η κ. Δημητρίου είπε ότι η διχοτόμηση δεν είναι στατική κατάσταση και ότι κάθε χρόνος που περνά «λειτουργεί εις βάρος του κυπριακού ελληνισμού, εις βάρος της προοπτικής επανένωσης, εις βάρος της ίδιας της ιστορικής δικαίωσης». Το στάτους κβο είναι επικίνδυνο για την ίδια την επιβίωσή μας, είπε ακόμη.

Η δύναμη της χώρας βρίσκεται στην αξιοπιστία της, είπε ακόμη. «Στην ιδιότητά μας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις στρατηγικές μας συνεργασίες. Στη στενή συμπόρευση με την Ελλάδα. Στην αξιοποίηση κάθε διεθνούς βήματος και κάθε συμμαχίας που ενισχύει τη θέση της πατρίδας μας», πρόσθεσε.

«Σήμερα ειδικά χρειαζόμαστε περισσότερη ευθύνη. Δεν χρειαζόμαστε συνθήματα και ψευτοπατριωτισμούς που χαϊδεύουν αυτιά. Δεν χρειαζόμαστε επικοινωνιακά τερτίπια και μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Χρειαζόμαστε συνέπεια και ορθολογισμό. Στρατηγικές και πολιτικές που υπηρετούν την πατρίδα μας», είπε ακόμη.

Σημείωσε ότι η ιστορία μάς δίδαξε ότι κάθε φορά που επικράτησε ο διχασμός, «η Κύπρος πλήρωσε βαρύ τίμημα», και ότι, κάθε φορά όμως που επικράτησαν η ενότητα, η ψυχραιμία, η ομοψυχία και η στρατηγική, ο τόπος έκανε βήματα μπροστά.

Η κ. Δημητρίου είπε ακόμη ότι «δεν έχουμε δικαίωμα να σταματήσουμε να θυμόμαστε» και να σταματήσουμε να διεκδικούμε και ότι η μνήμη που δεν γίνεται ευθύνη ξεθωριάζει.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε αναφορές στις επιστολές του Σεφέρη ότι «η Κύπρος είναι ένα θαύμα που λειτουργεί ακόμα… Όμως το κακό είναι ότι οι άνθρωποι δεν βλέπουν το θαύμα, βλέπουν μόνο το κέρδος ή την καταστροφή», σημειώνοντας, ότι ο ποιητής «στάθηκε προφητικός».

«Αρκετά με όσα μας κρατούν καθηλωμένους. Την μεμψιμοιρία, την τοξικότητα, τον διχαστικό λόγο», είπε. Είναι καιρός, συνέχισε, «να στρέψουμε το βλέμμα προς το θαύμα», σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ είναι η Παράταξη «που απέδειξε ότι μπορεί να διεκδικεί και να πετυχαίνει το θαύμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ