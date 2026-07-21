5 λόγοι που το Videogate εξελίσσεται στο απόλυτο vIDIOTgate

Το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, αντί να ρίξει άπλετο φως και να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα διαπλοκής που σημειώστε είδαμε με τα γαμημένα μάτια μας, αποδεικνύεται μια θεσμική κολυμβήθρα του Σιλωάμ που ξεπλένει αμαρτίες και προσβάλλει τη στοιχειώδη νοημοσύνη που χρειάζεται οποιοσδήποτε (εκτός του προεδρικού payroll εννοείται) προκειμένου να αντιληφθεί τη μπίζνα που παιζόταν στον Λόφο. Ας δούμε τους πέντε λόγους που το videogate έχει πλέον μετατραπεί σε κανονικό gangbang της νοημοσύνης μας καθώς οι ιθύνοντες νομίζουν ότι απευθύνονται σε ιθαγενείς.

1. Κατ’ αρχάς περνάμε στο ντούκου ότι ο ποινικός ανακριτής επαναδιορίστηκε από το ίδιο Προεδρικό που υποτίθεται ότι έλεγξε

Η αξιοπιστία και η έξωθεν καλή μαρτυρία μιας ανεξάρτητης έρευνας κρίνονται πριν καν πέσει η υπογραφή στο πόρισμα. Στις 2 Ιουλίου, ενόσω η ποινική διερεύνηση βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή και άγγιζε τον στενό πυρήνα του Προεδρικού και τα οικονομικά της προεκλογικής εκστρατείας του ίδιου του Προέδρου, το Υπουργικό Συμβούλιο φρόντισε να ανανεώσει τη θητεία του κ. Πασχαλίδη στην προεδρία της ΑΑΔΙΠΑ για τρίτη συνεχόμενη πενταετία, δηλαδή μέχρι την 1η Ιουλίου 2031. Πρακτικά, η εκτελεστική εξουσία που ελεγχόταν ποινικά και πολιτικά, ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη της στον ελεγκτή της ανανεώνοντας το συμβόλαιό του μέχρι το 84ο(!) έτος της ηλικίας του. Η χρηστή διοίκηση απαιτεί την αποφυγή ακόμα και της παραμικρής εικόνας προκαταβολικής ανταμοιβής ή εξάρτησης, όμως για κάποιο λόγο η ανανέωση θητείας ενός υπερήλικα στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, όταν μάλιστα έχει πιαστεί στο παρελθόν να τα τακιμιάζει με τον Αρχηγό του Σώματος το οποίο υποτίθεται (πάλι) ότι ελέγχει, για κάποιο λόγο δεν εμφανίζει κόκκινο σημαιάκι. Δηλαδή ο κ. Πασχαλίδης θα περάσει τα χρυσά χρόνια του ως κρατικοδίαιτος επικεφαλής μιας Αρχής που ξέπλυνε τις βαρύτατες ευθύνες των ρατσιστών αστυνομικών στην υπόθεση Μεταξά και -μαντέψτε- το πόρισμα για το videogate είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το κυβερνητικό αφήγημα. Κοίτα να δεις ρε συ κάτι σατανικές συμπτώσεις που θα ζήλευε και ο Μόρφου.

2. Οι χρυσοφόροι «φαφλατισμοί»: Μιλούσαν στον βρόντο, αλλά πληρώνονταν κανονικά

Η ραχοκοκαλιά του πορίσματος στηρίζεται στον ισχυρισμό ότι τα όσα σοκαριστικά ακούσαμε από τους Κύπριους πρωταγωνιστές δεν ήταν παρά «αερολογίες και φαφλατισμοί» με σκοπό τον εντυπωσιασμό. Πώς κατέληξαν οι ανακριτές σε αυτό το συμπέρασμα; Όπως ομολογεί το ίδιο το πόρισμα, όταν ζητήθηκε από τους εμπλεκόμενους να σχολιάσουν, μόνο ένας ανταποκρίθηκε και επιβεβαίωσε αυτή την εκδοχή, ενώ οι υπόλοιποι αρνήθηκαν να μιλήσουν, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της σιωπής! Ο ανακριτής δηλαδή υιοθέτησε τη γραμμή υπεράσπισης ενός ελεγχόμενου και την επέβαλε ως γενική αλήθεια για όλους. Το απόλυτο παράδοξο, όμως, κρύβεται στο Σημείο 8 της ανακοίνωσης: εκεί παραδέχεται ότι μεταξύ των πρωταγωνιστών και των φερόμενων επενδυτών υπογράφηκαν συμφωνίες και δύο πρόσωπα αποκόμισαν πραγματικά οικονομικά οφέλη! Αν όλα ήταν απλώς «φαφλατισμοί» (έλεος, κάθε φορά ακούγεται χειρότερο) γιατί πληρώθηκαν; Από πότε η λήψη χρημάτων για προβολή επιρροής και πρόσβασης στα ανώτερα δώματα της εξουσίας βαφτίζεται «αερολογία» αντί να εξεταστεί αυτεπάγγελτα ως εμπορία επηρεασμού βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς; Και γιατί αποκρύβονται επιμελώς τα ονόματα των δύο δημόσιων προσώπων που τα τσέπωσαν;

3. Πόσο κυπριακό; Βρήκαν το κίνητρο πριν καν βρουν τον δράστη!

Από την πρώτη ημέρα που έσκασε το Videogate, η επικοινωνιακή ασπίδα του Προεδρικού ήταν ότι το βίντεο δεν αποτελεί υπόθεση εσωτερικής διαπλοκής, αλλά μια «υβριδική επίθεση από εχθρική χώρα» με στόχο να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Το πόρισμα Πασχαλίδη έσπευσε να υιοθετήσει και επίσημα αυτό το αφήγημα, κάνοντας λόγο για «καμπάνια συγκεκριμένης χώρας που ξεκίνησε το 2021 κατά μελών της ΕΕ». Ένα σενάριο που διαθέτει περισσότερες τρύπες κι από ελβετικό τυρί. Ο δικηγόρος της εταιρείας, Αντώνης Δημητρίου βγήκε δημόσια και θύμισε πως η Black Cube -μια καθαρά ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών- είχε ξεκαθαρίσει στις κυπριακές αρχές από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται για καμία υβριδική επίθεση, καθώς η εταιρεία βάσει καταστατικού και αρχών δεν συνεργάζεται ΠΟΤΕ με κράτη και κυβερνήσεις! Κι όμως ο ανακριτής επέλεξε να αγνοήσει τη βασική μαρτυρία των παραγωγών του βίντεο και να βαφτίσει τον πελάτη... «εχθρική χώρα», απλώς και μόνο επειδή βόλευε το προεδρικό αφήγημα! Επιπρόσθετα ο κ. Πασχαλίδης παραδέχεται επίσημα ότι δεν κατάφερε να εντοπίσει ποιος είναι ο πελάτης που πλήρωσε την Black Cube, ούτε ποιοι είναι οι πραγματικοί του στόχοι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ζήτησε (και πήρε) νέα 6μηνη παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να βρει τον... ιθύνοντα νου. Πώς γίνεται λοιπόν να δηλώνεις ότι αγνοείς παντελώς την ταυτότητα του εντολέα και να ζητάς χρόνο να τον ψάξεις, αλλά ταυτόχρονα να εκδίδεις τελεσίδικη ετυμηγορία ότι πρόκειται για «γεωπολιτική επίθεση κατά του Κράτους» και όχι για σύγκρουση ιδιωτικών/επιχειρηματικών συμφερόντων; Βγάζουν ετυμηγορία για το κίνητρο, πριν καν βρουν τον δράστη! Πώς φαίνεται ότι ο τύπος συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία Κύπρου...

4. Βίντεο-Παΐσιος: Θα είναι σαν αυθεντικό και δεν θα είναι!

Στην προσπάθειά του να απαξιώσει το βίντεο, ο ανακριτής κάνει λόγο για πλάνα που «δεν είναι αυθεντικά αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας» με «μηδαμινή έως καθόλου αποδεικτική αξία». Κι εδώ πάλι έχουμε γνήσιες, ανόθευτες, καθαρόαιμες και αχνιστές... μπούρδες. Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της Black Cube, η εταιρεία παρέδωσε αυτοβούλως στις αρχές το σύνολο του αμοντάριστου υλικού (26 ώρες), θέτοντας έναν απαράβατο όρο: να επιβεβαιωθεί πρώτα από τις Αρχές η αυθεντικότητα του υλικού και μόνο αφού επιβεβαιωθεί, να κληθούν οι άνθρωποί της για κατάθεση. Η Αστυνομία και οι ανακριτές επιβεβαίωσαν επίσημα την αυθεντικότητα του υλικού και προχώρησαν κανονικά στη λήψη καταθέσεων! Πώς γίνεται λοιπόν το υλικό να είναι «αυθεντικό» όταν πρέπει να πάρουμε καταθέσεις από τους παραγωγούς του, αλλά να βαφτίζεται «μη αυθεντικό» και «άχρηστο» όταν πρέπει να αθωώσουμε πολιτικά τους Κύπριους πρωταγωνιστές του; Και πριν αρχίσουν τα παπαγαλάκια του προεδρικού να αφήνουν υπονοούμενα για την αξιοπιστία της Black Cube, να θυμίσουμε ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκονται πίσω από τον σχεδιασμό και εκτέλεση του επίμαχου βίντεο κρίθηκαν αξιόπιστοι από τις ανακριτικές αρχές, τους δόθηκε ασυλία για την υποκλοπή και μετατράπηκαν στους βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης ... εναντίον ποιου θα σας γελάσω. Μάλλον της... εχθρικής χώρας που μας έβαλε στο μάτι.

5. Δηλαδή τώρα ο... «φαφλατάς» Χαραλάμπους θα επιστρέψει στο Προεδρικό;

Το πόρισμα επιχειρεί να κλείσει όλα τα ανοιχτά πολιτικά τραύματα της κυβέρνησης, προσφέροντας ένα ωραιότατο ξέπλυμα στους 30°C για τα ευαίσθητα. Αν όμως όσα ακούστηκαν ήταν απλώς αθώες «αερολογίες» και «φαφλατισμοί» (αλήθεια δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτήν τη μπουμερίστικη μαλακία) και δεν υπήρξε απολύτως τίποτα μεμπτό, όπως υποστήριζε από την πρώτη μέρα το Προεδρικό, γιατί διάολε παραιτήθηκε τον Ιανουάριο ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου (και γαμπρός του), Χαράλαμπος Χαραλάμπους; Θα τον ξαναπάρει τώρα στο Προεδρικό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αφού επισήμως αναγνωρίστηκε ως ένας ακίνδυνος «φαφλατάς» που έπεσε θύμα ξένων πρακτόρων, τερματίζοντας την πολύμηνη αμηχανία στο κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι; Η παραίτησή του έγινε ακριβώς επειδή το περιεχόμενο των συνομιλιών ήταν ασύμβατο με την πολιτική ηθική και τη θέση του - κάτι που κανένα νομικίστικο (με τρελαίνει αυτή η λέξη) πόρισμα δεν μπορεί να διαγράψει. Ή μήπως όχι; Την ίδια στιγμή, το πόρισμα κλείνει άρον-άρον και το θέμα του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης της Πρώτης Κυρίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «ανεδαφικούς», απλώς και μόνο επειδή ο ανακριτής έριξε μια ματιά σε έναν πίνακα δωρητών πίσω από κλειστές πόρτες. Η κοινωνία καλείται να δείξει τυφλή εμπιστοσύνη σε ένα «άβατο», χωρίς να έχει δει ποτέ τη λίστα των μεγαλοδωρητών και χωρίς να μπορεί να διασταυρώσει αν οι δωρεές συνδέονταν με παράλληλες κρατικές συμβάσεις και εξυπηρετήσεις.





