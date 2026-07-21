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Μπλε «φωτιά» στη θάλασσα: Το σπάνιο φαινόμενο που κάνει τις παραλίες να φωτίζονται τη νύχτα

 21.07.2026 - 22:24
Μπλε «φωτιά» στη θάλασσα: Το σπάνιο φαινόμενο που κάνει τις παραλίες να φωτίζονται τη νύχτα

Τις τελευταίες ημέρες, πολλοί επισκέπτες κατευθύνονται στις ακτές της Γαλικίας για να δουν ένα φαινόμενο που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική σκηνή. Πρόκειται για το «mar de ardora» («θάλασσα που λάμπει»), ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο το νερό αποκτά έντονη μπλε φωτεινότητα μέσα στο σκοτάδι.

Η καλύτερη ένδειξη για το πού μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο φαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν η άμμος στην ακτή παρουσιάζει κοκκινωπές ή πορτοκαλί κηλίδες, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση της μικροάλγης Noctiluca scintillans, η οποία ευθύνεται για τον φωτισμό της θάλασσας τη νύχτα.

Η μικροάλγη που «ανάβει» το νερό
Οι μικροοργανισμοί αυτοί επιπλέουν κοντά στην ακτή και, αφού απορροφήσουν την ενέργεια του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενεργοποιούνται τη νύχτα. Με την παραμικρή κίνηση των κυμάτων προκαλείται μια χημική αντίδραση, κατά την οποία η ουσία λουσιφερίνη παράγει εντυπωσιακές μπλε ηλεκτρικές λάμψεις μέσα στο νερό. Για να γίνει καλύτερα ορατό το φαινόμενο, οι ειδικοί προτείνουν η παρατήρηση να γίνεται γύρω στα μεσάνυχτα, σε σημεία χωρίς τεχνητό φωτισμό. Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, ακόμη και μια απλή κίνηση του νερού με τα χέρια ή η ρίψη μιας πέτρας μπορεί να προκαλέσει τη φωτεινή αντίδραση.

H μικροάλγη που «ανάβει» το νερό

Τις τελευταίες ώρες κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει την εμφάνιση του φαινομένου στη χερσόνησο Ο Μοράθο και όλα δείχνουν ότι αρκετές παραλίες θα συνεχίσουν να φωτίζονται τις επόμενες ημέρες. Η κοκκινωπή «ίχνη» της μικροάλγης έχει εμφανιστεί στις ακτές από την περιοχή του Κάμπο Ούδρα έως τη ριάδα του Αλντάν. Ανάμεσα στα σημεία που θεωρούνται πιο κατάλληλα για την παρατήρηση του φαινομένου ξεχωρίζουν η παραλία Ανκοραντούρο, λόγω των ισχυρών κυμάτων, και η παραλία Λάγκος στην Ποντεβέδρα, χάρη στο σκοτεινό και προστατευμένο από τον άνεμο περιβάλλον της.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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