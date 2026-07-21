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ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτος καυγάς... εν πλω: Κινέζοι και Φιλιππινέζοι ναυτικοί έπαιξαν ξύλο με κουπιά και γκλοπ, ένας τραυματίας, βίντεο

 21.07.2026 - 19:29
Απίστευτος καυγάς... εν πλω: Κινέζοι και Φιλιππινέζοι ναυτικοί έπαιξαν ξύλο με κουπιά και γκλοπ, ένας τραυματίας, βίντεο

Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα, με τις Φιλιππίνες να καταγγέλλουν την Κίνα για βίαιη επίθεση εναντίον πληρώματος στρατιωτικού σκάφους, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που, σύμφωνα με τη Μανίλα, καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης στην αμφισβητούμενη περιοχή της Δεύτερης Υφάλου Τόμας (Ayungin ή Second Thomas Shoal).

Το υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις των Φιλιππίνων φέρεται να δείχνει μέλη πληρώματος κινεζικού σκάφους να επιτίθενται με κουπιά και γκλομπ σε αξιωματικούς που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος των Φιλιππίνων, το οποίο πραγματοποιούσε αποστολή συνοδείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον στρατό των Φιλιππίνων, ένας ναύτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με γκλομπ, με αποτέλεσμα να υποστεί ανοιχτό τραύμα μήκους περίπου τεσσάρων εκατοστών.ν είναι ότι οποιοδήποτε πόρισμα δεν συνταυτίζεται με το δικό τους πολιτικό αφήγημα, τότε το απορρίπτουν.»

Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δεύτερη Ύφαλο Τόμας, έναν ύφαλο στη Νότια Σινική Θάλασσα που βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των Φιλιππίνων και αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ Μανίλα και Πεκίνου.

Η απάντηση της Κίνας

Η κινεζική ακτοφυλακή απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα πληρώματα των Φιλιππίνων αγνόησαν «πολλαπλές και επανειλημμένες προειδοποιήσεις» να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Παράλληλα, κατηγόρησε το πλήρωμα του φιλιππινέζικου σκάφους ότι εμβόλισε κινεζικό περιπολικό και επιτέθηκε στους άνδρες της ακτοφυλακής χρησιμοποιώντας κουπιά, μακριά κοντάρια και άλλα αντικείμενα.

Το νέο επεισόδιο προστίθεται στη μακρά αλυσίδα αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο χωρών για τις διεκδικήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, μία από τις πιο αμφισβητούμενες και στρατηγικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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