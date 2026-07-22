Στο Παραλίμνι έρχονται τα Lidl Better Living Days

Τα Lidl Better Living Days κάνουν στάση στο Lidl Παραλιμνίου στις 24 και 25 Ιουλίου, με δροσερές γεύσεις, yoga, cooking moments και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Φαντάσου, ένα ποτήρι γεμάτο χρώμα. Φρούτα, πάγος, δροσιά, ένα γρήγορο ανακάτεμα και ξαφνικά το καλοκαίρι μοιάζει λίγο πιο εύκολο. Στα Lidl Better Living Days, ένα smoothie δεν είναι απλώς κάτι δροσιστικό. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι οι πιο καλές επιλογές μπορούν να είναι απλές, νόστιμες και φτιαγμένες για την πραγματική ζωή.

Αυτή την εμπειρία φέρνει η Lidl Κύπρου στο Παραλίμνι, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, μετατρέποντας το κατάστημα Lidl Παραλιμνίου σε μια καλοκαιρινή στάση γεμάτη γεύση, ευεξία, γυμναστική και ιδέες για όλη την οικογένεια.

Τι σημαίνει Better Living σε Holiday Mood;

Σημαίνει να ξεκινάς τη μέρα σου με λίγη κίνηση και περισσότερες βαθιές ανάσες, μέσα από yoga sessions στους χώρους πρασίνου του καταστήματος.

Σημαίνει να ανακαλύπτεις εύκολες, καλοκαιρινές συνταγές μέσα από τη Lidl Food Academy on the Go, την κινητή κουζίνα της Lidl Κύπρου, που φέρνει στο κοινό σύντομα cooking moments, πρακτικά tips και ιδέες που μπορείς να δοκιμάσεις και στο σπίτι.

Σημαίνει να δροσίζεσαι με smoothies, σαλάτες, υγιεινά παγωτά, γλυκά χωρίς ζάχαρη και γευστικές δοκιμές που κάνουν το καλοκαίρι λίγο πιο ανάλαφρο.

Σημαίνει, επίσης, να φέρνεις και τα παιδιά μαζί. Γιατί στο πρόγραμμα υπάρχουν δημιουργικές δραστηριότητες που συνδυάζουν παιχνίδι, φρούτα, φαντασία και καλύτερες καθημερινές συνήθειες, με τρόπο φυσικό και ευχάριστο.

Μια στάση πριν τον Αύγουστο

Τα Lidl Better Living Days δεν έρχονται στο Παραλίμνι για να σου πουν να αλλάξεις τη ζωή σου. Έρχονται για να σου θυμίσουν ότι οι καλύτερες επιλογές μπορούν να είναι απλές.

Ένα smoothie. Μια εύκολη συνταγή. Λίγη yoga. Μια δροσερή γευστική δοκιμή. Ένα παιδί που μαθαίνει παίζοντας. Μια ιδέα που παίρνεις μαζί σου και την εφαρμόζεις την επόμενη μέρα.

Και επειδή μιλάμε για Ιούλιο στην Κύπρο, ο χώρος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος με σκίαστρα, air coolers, σημεία ξεκούρασης και δροσερά εδέσματα, ώστε οι επισκέπτες να απολαύσουν την εμπειρία άνετα και ευχάριστα.

Πέρασε μια βόλτα. Δοκίμασε. Γυμνάσου. Δροσίσου. Φέρε τα παιδιά. Πάρε ιδέες.