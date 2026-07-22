Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο δικηγόρος της Black Cube

Για τον Ανεξάρτητο Ποινικό Ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη ανέφερε πως «πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο και δικαστή», σημειώνοντας πως «είναι δικαίωμα όλων μας να διαφωνούμε, όχι όμως να ισοπεδώνουμε. Είναι κρίμα και άδικο προς αυτόν τον άνθρωπο».

«Είναι δεδομένο ότι το υλικό που παραδόθηκε πιστοποιήθηκε στην ολότητά του. Τα αποσπάσματα είναι αυθεντικά, ίσως στο λεκτικό (σ.σ. ο Ανδρέας Πασχαλίδης) να εννοούσε ότι είναι προϊόν μοντάζ», είπε ο Αντώνης Δημητρίου σε σχέση με την αναφορά του κ. Πασχαλίδη στο πόρισμα ότι τα πλάνα «δεν είναι αυθεντικά».

«Στο μοντάζ αποκόπτεις συγκεκριμένο απόσπασμα (σ.σ. του βίντεο) και το παρουσιάζεις, δεν το αλλοιώνεις», συμπλήρωσε ο κ. Δημητρίου.

Κληθείς να σχολιάσει το συμπέρασμα του Ποινικού Ανακριτή ότι το βίντεο αποτελεί μορφή υβριδικής επίθεσης με στόχο να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο».

«Ήταν η θέση και της εταιρείας εξ αρχής ότι δεν εργοδοτούνται ούτε από κυβερνήσεις, ούτε από πολιτικά πρόσωπα, ούτε από πολιτικά κόμματα», σημείωσε.

Σε ερώτηση κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να είναι βέβαιη ότι ο ιδιώτης που απευθύνθηκε σε αυτήν δεν ενεργούσε καθ' υπόδειξη κάποιου κράτους, ο κ. Δημητρίου απάντησε: «Πρέπει να ρωτήσετε την εταιρεία και όχι εμένα. Είμαι δικηγόρος της εταιρείας και σας λέω αυτά που γνωρίζω».

Ερωτηθείς εάν γνωρίζει κατά πόσο βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες έρευνες της εταιρείας που αφορούν την Κύπρο, ανέφερε: «Όχι, και φαντάζομαι δεν θα μου έλεγαν. Σας επαναλαμβάνω, πρόκειται για πολύ σοβαρή εταιρεία».

Κληθείς να απαντήσει εάν η εταιρεία θα αποκαλύψει την ταυτότητα του πελάτη της σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι «ήταν προϋπόθεση της εταιρείας από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα αποκαλύψει το όνομα του προσώπου ή του νομικού προσώπου που τους εργοδότησε».

Τέλος, ερωτηθείς εάν πέραν της καταγραφής του βίντεο διάρκειας 26 ωρών, η Black Cube είχε εμπλοκή και στην επεξεργασία του μονταρισμένου βίντεο που δημοσιεύθηκε, ο κ. Δημητρίου απάντησε: «Δεν ξέρω. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Twitter».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ