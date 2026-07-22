«Χαρά, δικαίωση, αλλά και έκπληξη» - Όσα δήλωσαν οι 3 από τους 4 πρωτεύσαντες της επαρχία Λευκωσίας

Ο Νικόλας Χρίστου από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας, ο οποίος πέρασε στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι νιώθει τεράστια χαρά και δικαίωση για το αποτέλεσμα, «αν και δεν είδα τη χρονιά ως μια αγγαρεία, αλλά ως κάτι που απόλαυσα πραγματικά, καθώς αγαπώ τα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκα», όπως ανέφερε.

«Η κλίση μου για τις ξένες γλώσσες, μιλώντας αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, με οδήγησε στο να επιλέξω το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ως την πρώτη μου επιλογή, παρόλο που το ενδεχόμενο σπουδών στη Γαλλία παραμένει ανοιχτό και θα το αποφασίσω κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας», είπε.

«Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη βοήθεια του Θεού, των εκπαιδευτικών και των γονιών μου. Ξεχωριστή θέση σε αυτή την επιτυχία έχει και ο δίδυμος αδελφός μου, με τον οποίο πορευτήκαμε μαζί, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που κι εκείνος κατάφερε να συγκεντρώσει μια εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία», συμπλήρωσε.

Η Μαρίνα Χατζημιχαήλ από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, η οποία πέρασε στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ είπε ότι «η αλήθεια δεν περίμενα το αποτέλεσμα».

«Ήξερα ότι έγραψα αρκετά καλά, αλλά δε θα μπορούσα να φανταστώ ότι έγραψα 20, ούτε καν ότι πέρασα πρώτη στην επιλογή. Ήταν τεράστια έκπληξη, ευχάριστη εννοείται. Η Νομική ήταν όντως η πρώτη μου επιλογή. Ένα παιδικό όνειρο τολμώ να πω, οπόταν η θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι όντως η εκπλήρωση του στόχου μου, θα κρατήσω τη θέση και η αλήθεια είναι ότι είμαι σε κατάσταση σοκ», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει το αποτέλεσμα χωρίς τη στήριξη από την οικογένεια της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τους φίλους της, αλλά και, όπως είπε, ήταν πολύ τυχερή διότι είχε εκπαιδευτικούς οι οποίοι πίστεψαν στην ίδια, τόσο στο σχολείο όσο και στα φροντιστήρια.

«Οφείλω να αναγνωρίσω αυτή την βοήθεια και γενικά θεωρώ η στήριξη που έλαβα αυτή την χρονιά ήταν η πιο μεγάλη βοήθεια που μπορούσα να έχω. Ήταν πάρα πολύ σημαντική», σημείωσε και έστειλε το μήνυμα στους μαθητές που θα παρακαθίσουν μελλοντικά τις Παγκύπριες να μην έχουν άγχος, διότι «είναι μια χρονιά πάρα πολύ κουραστική και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αλλά το μόνο πράγμα που χρωστούν στον εαυτό τους είναι να την περάσουν όσο γίνεται με λιγότερο άγχος για να υπάρξει και αποτέλεσμα».

Η Μαρίλια Κωνσταντίνου, από το Λύκειο Ιδαλίου, η οποία πέρασε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ είπε ότι η συγκίνηση είναι μεγάλη.

«Είμαι αρκετά έκπληκτη μπορώ να πω. Δεν περίμενα το απόλυτο 20. Σίγουρα θα κρατήσω τη θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι αρκετά χαρούμενη γιατί ανταμείφθηκαν οι κόποι μου όλη αυτή την χρονιά, γιατί ήταν μια σίγουρα δύσκολη και απαιτητική χρονιά για εμένα», ανέφερε.

Ευχαρίστησε τους τους γονείς της «και ιδιαίτερα την μητέρα μου που με στήριξε πάρα πολύ, στους καθηγητές μου που πάντα ήταν δίπλα μου, πάντα ήταν εκεί να με ακούσουν και στις φίλες μου που με στήριξαν».

Ο Γιώργος Λιπέρτη, από το Λύκειο Λατσιών, ο οποίος εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ