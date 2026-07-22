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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Türkiye: Ρόλο «ενεργειακής γέφυρας» προς Ευρώπη επιχειρεί να δώσει η Τουκία στον αγωγό προς κατεχόμενα

 22.07.2026 - 12:51
Türkiye: Ρόλο «ενεργειακής γέφυρας» προς Ευρώπη επιχειρεί να δώσει η Τουκία στον αγωγό προς κατεχόμενα

Ρόλο "ενεργειακής γέφυρας" προς την Ευρώπη επιχειρεί να αποδώσει η Τουρκία στον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει το Αναμούρ με περιοχή ανατολικά της Κερύνειας, με βάση δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Türkiye.

Με τίτλο “Η Τουρκία έκανε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η Ελλάδα”, η εφημερίδα σημειώνει πως το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κατεχομένων, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη μεταφορά πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου προς τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω Τουρκίας.

Ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 101 χιλιομέτρων. Από αυτά, τα 97 χιλιόμετρα θα είναι υποθαλάσσια και τα τέσσερα χερσαία, ενώ προβλέπεται να λειτουργεί ως σύστημα αμφίδρομης ροής, αναφέρεται.

Σε πρώτη φάση, στόχος είναι η μεταφορά φυσικού αερίου στα κατεχόμενα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αντικατάσταση των ακριβότερων υγρών καυσίμων, σημειώνεται.

Σε δεύτερη φάση, όμως, προστίθεται, η Άγκυρα θέλει να αξιοποιήσει τον αγωγό ως πιθανό διάδρομο διοχέτευσης φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Η τουρκική πλευρά παρουσιάζει το έργο ως μέσο ενίσχυσης του ρόλου της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη και ως εναλλακτική διαδρομή για την τροφοδοσία των ευρωπαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τον τουρκικό σχεδιασμό, οι εργασίες υποδομής αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, ενώ η έναρξη λειτουργίας του αγωγού τοποθετείται στο 2028, αναφέρει η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα εντάσσει το έργο στη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» και υποστηρίζει ότι οι κινήσεις της Άγκυρας παρακολουθούνται στενά από Αθήνα και Λευκωσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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