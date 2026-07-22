Τέλος η ταλαιπωρία των οδηγών – Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος δύο ώρες μετά το τροχαίο στο Παραμάλι

Κανονικά διεξάγεται πλέον η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στην κατεύθυνση προς Πάφο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στη σκηνή της οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Παραμαλίου.
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Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δρόμος έχει ανοίξει και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί, όταν δύο διερχόμενα οχήματα συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης, σε σημείο όπου διεξάγονταν οδικά έργα.
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Στη σκηνή είχαν σπεύσει μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και εξετάσεις, ενώ η τροχαία κίνηση είχε διοχετευθεί προσωρινά μέσω του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Πάφου.
Από τη σύγκρουση ένας οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.
Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τον αυτοκινητόδρομο.