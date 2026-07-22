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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τέλος η ταλαιπωρία των οδηγών – Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος δύο ώρες μετά το τροχαίο στο Παραμάλι

 22.07.2026 - 13:30
Τέλος η ταλαιπωρία των οδηγών – Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος δύο ώρες μετά το τροχαίο στο Παραμάλι

Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου μετά το τροχαίο στο Παραμάλι

Κανονικά διεξάγεται πλέον η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στην κατεύθυνση προς Πάφο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στη σκηνή της οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Παραμαλίου.

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Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δρόμος έχει ανοίξει και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί, όταν δύο διερχόμενα οχήματα συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης, σε σημείο όπου διεξάγονταν οδικά έργα.

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Στη σκηνή είχαν σπεύσει μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και εξετάσεις, ενώ η τροχαία κίνηση είχε διοχετευθεί προσωρινά μέσω του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Πάφου.

Από τη σύγκρουση ένας οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τον αυτοκινητόδρομο.

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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