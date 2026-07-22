Τέλος η ταλαιπωρία των οδηγών – Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος δύο ώρες μετά το τροχαίο στο Παραμάλι

Κανονικά διεξάγεται πλέον η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στην κατεύθυνση προς Πάφο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στη σκηνή της οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Παραμαλίου.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δρόμος έχει ανοίξει και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί, όταν δύο διερχόμενα οχήματα συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης, σε σημείο όπου διεξάγονταν οδικά έργα.

Στη σκηνή είχαν σπεύσει μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και εξετάσεις, ενώ η τροχαία κίνηση είχε διοχετευθεί προσωρινά μέσω του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Πάφου.

Από τη σύγκρουση ένας οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τον αυτοκινητόδρομο.