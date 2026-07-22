Καύσωνας και φαγητό: Τα SOS των ειδικών σε ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες - Τι να αποφεύγετε να αγοράζετε

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), ο καύσωνας ευνοεί τον ταχύ πολλαπλασιασμό επικίνδυνων βακτηρίων, όπως σαλμονέλα, E. coli και λιστέρια, όταν τα τρόφιμα δεν διατηρούνται στη σωστή θερμοκρασία.



Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου, τα ευαίσθητα τρόφιμα δεν θα πρέπει να μένουν εκτός ψύξης για περισσότερο από μία ώρα. Αν λοιπόν αγοράζετε φαγητό απ' έξω κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, καλό είναι να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω.

Καύσωνας: SOS φαγητά στα οποία πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή



1. Έτοιμα σάντουιτς με «ευαίσθητα» υλικά

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα έτοιμα σάντουιτς που περιέχουν κοτόπουλο, τόνο, αυγό, αλλαντικά ή άλλα υλικά που απαιτούν ψύξη. Σύμφωνα με την FDA, τα τρόφιμα αυτά πρέπει να διατηρούνται συνεχώς στο ψυγείο και δεν πρέπει να μένουν εκτός ψύξης για περισσότερο από δύο ώρες ή για περισσότερο από μία ώρα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 32°

2. Σαλάτες με κοτόπουλο, τόνο ή αυγό

Οι έτοιμες σαλάτες που περιέχουν κοτόπουλο, τόνο ή αυγό απαιτούν συνεχή ψύξη. Σύμφωνα με την FDA, οι σαλάτες αυτού του τύπου θεωρούνται ευπαθή τρόφιμα και δεν πρέπει να παραμένουν εκτός ψυγείου για περισσότερο από δύο ώρες ή για περισσότερο από μία ώρα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 32°C.

3. Σούσι και σασίμι

Τα ωμά ψάρια απαιτούν αυστηρή τήρηση του «κανόνα» της ψύξης. Οι ειδικοί τονίζουν να προτιμάτε μόνο καταστήματα που εμπιστεύεστε. Αν υπάρχει αμφιβολία, καλό είναι να τα αποφύγετε.

4. Ωμά οστρακοειδή

Στρείδια, μύδια και άλλα οστρακοειδή χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η ζέστη αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων.

5. Γλυκά με φρέσκια κρέμα

Η κρέμα στα γλυκά αποτελεί εξαιρετικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη βακτηρίων όταν μένει εκτός ψυγείου, ειδικά σε συνθήκες καύσωνα. Γλυκά όπως πάστες, εκλέρ, μιλφέιγ και τούρτες πρέπει να διατηρούνται συνεχώς σε ψυγείο.

6. Γιαούρτια και επιδόρπια γάλακτος

Αν δεν είναι εμφανές ότι διατηρούνται σε κατάλληλη ψύξη, είναι προτιμότερο να τα αποφύγετε.

7. Μαλακά τυριά και άλλα φρέσκα γαλακτοκομικά

Η έκθεσή τους στη ζέστη μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

8. Κομμένα φρούτα

Τα ολόκληρα φρούτα είναι ασφαλέστερη επιλογή. Μόλις τα φρούτα και τα λαχανικά κοπούν, ξεφλουδιστούν ή μαγειρευτούν, πρέπει να τοποθετηθούν στο ψυγείο εντός 2 ωρών. Τοποθετήστε τα στο ψυγείο εντός 1 ώρας, εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 32°C.

9. Φρέσκοι μη παστεριωμένοι χυμοί που δεν διατηρούνται σε ψύξη

Σύμφωνα με την FDA «οι χυμοί που είναι φρεσκοστυμμένοι και πωλούνται σε ποτήρι, καθώς και ορισμένοι χυμοί σε φιάλη ή άλλες συσκευασίες, ενδέχεται να μην έχουν υποστεί παστερίωση ή άλλη επεξεργασία για τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβή βακτήρια»

10. Οποιοδήποτε «ευαίσθητο» τρόφιμο παραμένει εκτός ψύξης

Είτε πρόκειται για κρέας, ψάρι, πουλερικά ή έτοιμο γεύμα, αν δεν διατηρείται σωστά ζεστό ή κρύο, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος νόσου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι απαραίτητα το είδος του φαγητού που το καθιστά επικίνδυνο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει συντηρηθεί. Αν διαπιστώσετε ότι ένα τρόφιμο έχει παραμείνει εκτός ψύξης, έχει περίεργη μυρωδιά ή δεν είστε βέβαιοι πως έχει τηρηθεί σωστά η απαιτούμενη ψύξη του, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην το καταναλώσετε.

Καύσωνας: Πώς να διατηρήστε τα τρόφιμα όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS):

«Όταν κάνει πολλή ζέστη, φροντίστε να ακολουθείτε τις συμβουλές για την ασφάλειά σας κατά τη διάρκεια καύσωνα. Αν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους, μερικές από αυτές τις συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων:

χρησιμοποιήστε ξεχωριστή τσάντα ψύξης για τα τρόφιμα του πικνίκ, κρατώντας την κλειστή μέχρι να αποφασίσετε να φάτε και προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των φορών που ανοίγετε το καπάκι

προσπαθήστε να κρατάτε τα τρόφιμα μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, βρίσκοντας κάποια σκιά

όλα τα τρόφιμα που συνήθως φυλάσσετε στο ψυγείο στο σπίτι πρέπει επίσης να διατηρούνται δροσερά κατά τη διάρκεια του γεύματός σας – αυτά περιλαμβάνουν: οποιοδήποτε τρόφιμο με ημερομηνία λήξης, μαγειρεμένα πιάτα, έτοιμες σαλάτες και σάντουιτς, προσυσκευασμένα κομμένα φρούτα και λαχανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, οποιαδήποτε έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, όπως σάλτσες, χρησιμοποιήστε παγοκύστες και τσάντες ή κουτιά ψύξης για να διατηρήσετε τα τρόφιμα δροσερά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Τέλος, τονίζεται ότι μετά από ένα μπάρμπεκιου ή πικνίκ, καλό θα ήταν «να πετάξτε όλα τα ευαίσθητα τρόφιμα που έχουν μείνει εκτός ψυγείου για περισσότερο από δύο ώρες, όταν ο καιρός είναι πιο ζεστός από το συνηθισμένο. Θα ήταν επίσης καλή ιδέα να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τσάντες ψύξης και παγοκύστες όταν ταξιδεύετε με τρόφιμα σε ζεστό καιρό».

Πηγή: lifo.gr