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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Κύπρος «καίγεται» από τις αυξήσεις – Στις δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ με άνοδο στη βενζίνη

 22.07.2026 - 15:00
Καύσιμα: Η Κύπρος «καίγεται» από τις αυξήσεις – Στις δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ με άνοδο στη βενζίνη

Στο 18,6% διαμορφώθηκε στην Κύπρο η ετήσια αύξηση των τιμών καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Η Κύπρος περιλαμβάνεται στις χώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις στην ΕΕ, καθώς οι ετήσιες αυξήσεις στα κράτη μέλη κυμάνθηκαν από 2,3% στην Ουγγαρία έως 26,0% στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τη Eurostat, όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης σε μηνιαία βάση, η Κύπρος ήταν μία από τις δύο χώρες της ΕΕ όπου καταγράφηκε αύξηση μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2026. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 0,7%, ενώ στην Ιταλία κατά 0,5%.

Οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μειώσεις στις τιμές της βενζίνης σε μηνιαία βάση, με τις μεγαλύτερες στη Σουηδία με 7,8%, στο Βέλγιο με 7,0% και στην Πολωνία με 6,6%.

Στην ΕΕ, η τιμή των καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2026 κατά 13,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τη Eurostat.

Είχαν προηγηθεί υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις, 20,8% τον Απρίλιο του 2026 και 20,7% τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.

Η Eurostat σημειώνει ότι οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών συνέχισαν να αυξάνονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ τον Ιούνιο του 2026 σε ετήσια βάση, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ότι τον Μάιο.

Τον Μάιο του 2026, τέσσερις χώρες είχαν καταγράψει ετήσιους ρυθμούς πληθωρισμού για την κατηγορία αυτή πάνω από 30%.

Τον Ιούνιο του 2026, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 26,0%, στη Λιθουανία με 23,5%, στη Ρουμανία με 23,1%, στη Φινλανδία με 22,0% και στο Λουξεμβούργο με 20,7%.

Οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία, με 2,3% και στην Πολωνία, με 5,8%.

Μηνιαία μείωση σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη στην ΕΕ

Σε μηνιαία βάση, τον Ιούνιο του 2026, οι καταναλωτές στην ΕΕ είδαν τις τιμές του πετρελαίου κίνησης να μειώνονται κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 4,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026.

Τον Μάιο του 2026, το πετρέλαιο κίνησης είχε μειωθεί κατά 5,8% σε σχέση με τον Απρίλιο, ενώ η βενζίνη είχε καταγράψει ελαφρά αύξηση 0,8%.

Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2026, οι τιμές του πετρελαίου κίνησης μειώθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις στο πετρέλαιο κίνησης καταγράφηκαν στην Τσεχία με 11,3%, στην Πολωνία με 9,7% και στη Βουλγαρία με 9,4%.

Οι μικρότερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 0,6%, στην Ιταλία, με 1,4% και στη Σλοβενία με 1,6%.

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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