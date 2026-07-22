Προειδοποίηση για οδηγούς: Αυτά είναι τα οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα – Δείτε αν είναι και το δικό σας

Το Τμήμα πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 27η και 28η εβδομάδα του 2026 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα επικίνδυνα προϊόντα:

Αρ. προειδοποίησης SR/01970/26 - Πυρκαγιά, Επιβατικό αυτοκίνητο - Land Rover (Discovery Sport (LC), Range Rover Evoque (LZ), Range Rover Velar(LY), Defender (LE)), Περίοδος Κατασκευής

07.07.2020 - 01.05.2025, Τύπος/αριθμός μοντέλου - e5*2007/46*1058*00-*99, e5*2007/46*0076*00-*99, e5*2007/46*1057*00-*99, e5*2007/46*0092*00-*99

Αρ. προειδοποίησης SR/01971/26 – Τραυματισμοί, Επιβατικό αυτοκίνητο - Jaguar Land Rover (F-PACE, Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover Sport , Range Rover Velar), Περίοδος Κατασκευής 01.03.2024 - 18.04.2026, Τύπος/αριθμός μοντέλου e5*2007/46*1047*00-*99, e5*2007/46*0125*00-*99, e5*2007/46*0092*??, e9*2018/858*11120*00-*99, e9*2018/858*11229*00-*99, e5*2007/46*1057*00-*99

Αρ. προειδοποίησης SR/01982/26 – Τραυματισμοί, Εξάρτημα οχήματος Schnierle (Ζώνη με εύκαμπτο καλώδιο (Buckle with flexible wire), Περίοδος Κατασκευής 01.08. 2024 - 22.05. 2026, Τύπος/αριθμός μοντέλου 2000, 10B, 1000, 1352, E8*16R08*16842*, E1*16R09/00*2428*, E1*16R09/00*2429*, E1*16R09/00*2445*

Αρ. προειδοποίησης SR/01992/26 – Τραυματισμοί, Επιβατικό αυτοκίνητο Jeep Cherokee, Περίοδος Κατασκευής 10.10.2016 - 20.02.2019, Τύπος/αριθμός μοντέλου KL, e4*2007/46*0783*08-*11

Αρ. προειδοποίησης SR/01993/26 - Τραυματισμοί, Επιβατικό αυτοκίνητο Nissan X-Trail, Περίοδος Κατασκευής 01.12.2021 - 21.04.2026, Τύπος/αριθμός μοντέλου e13*2018/858*00293

Αρ. προειδοποίησης SR/01989/26 – Τραυματισμοί, Ηλεκτρικό ποδήλατο Riverside, Rockrider (E-Bike SUV Trekkingrad 28 Zoll E-ACTV 900 LF Automatik Owuru ( und E-ACTV 900 HF), Τύπος/αριθμός μοντέλου 8751865, 8774848

Αρ. προειδοποίησης SR/01990/26 - Τραυματισμοί, Ηλεκτρικό ποδήλατο Btwin (E-Bike City-Bike 28 Zoll LD 920E Automatic Owuru LF -S/M/L), Τύπος/αριθμός μοντέλου 8664452

Αρ. προειδοποίησης SR/01964/26 – Πυρκαγιά, Επιβατικό αυτοκίνητο Volvo, Περίοδος Κατασκευής 2020-2022, Τύπος/αριθμός μοντέλου XC40 / E9*2007/46*3146

Αρ. προειδοποίησης SR/01969/26 – Πυρκαγιά, Επιβατικό αυτοκίνητο Jaguar E-PACE (X540), F-PACE (X761), Περίοδος Κατασκευής 09.11.2020 - 10.07.2024, Τύπος/αριθμός μοντέλου e5*2007/46*1050*00-*99, e5*2007/46*1047*00-*99

Αρ. προειδοποίησης SR/02008/26 – Πυρκαγιά, Ηλεκτρικό ποδήλατο One Sport, Τύπος/αριθμός μοντέλου OT05 , OT05PRO, OT08 PRO, OT12

Αρ. προειδοποίησης SR/02023/26 – Τραυματισμοί, Επιβατικό αυτοκίνητο Jaguar F-Pace, XE, XF, Περίοδος Κατασκευής 8.9.2007 -20.3.2017, Τύπος/αριθμός μοντέλου CC9, JB, JA, DC, e11*2001/116*0323*00-*15, e5*2007/46*1048*, (e11*2007/46*2981*00-*03), e5*2007/46*1049*, (e11*2007/46*2150*00-*02), e5*2007/46*1047*, (e11*2007/46*3324*00-*02)

Αρ. προειδοποίησης SR/02024/26 – Τραυματισμοί, Επιβατικό αυτοκίνητο Land Rover Discovery Sport, Range Rover, Περίοδος Κατασκευής 4.7.2005 - 16.2.2017, Τύπος/αριθμός μοντέλου e11*2007/46*1659*00-*08, LM, LC, e11*98/14*0185*05-*13

Αρ. προειδοποίησης SR/02028/26 – Τραυματισμοί, Ελαφρύ επαγγελματικό Όχημα Peugeot Boxer NG, Περίοδος Κατασκευής 23.01.2024 - 15.12.2025, Τύπος/αριθμός μοντέλου e3*2007/46*0045*28, e3*2007/46*0045*29, e3*2007/46*0045*30, e3*2007/46*0045*31, e3*2007/46*0045*33, e3*2007/46*0050*29, e3*2007/46*0050*31, e3*2007/46*0050*32, e3*2007/46*0050*33, e3*2007/46*0051*32

Αρ. προειδοποίησης SR/02029/26 – Τραυματισμοί, Ελαφρύ επαγγελματικό όχημα Fiat Ducato NG, Περίοδος Κατασκευής 16.01.2024 - 10.04.2025, Τύπος/αριθμός μοντέλου e3*2007/46*0044*48, e3*2007/46*0044*49, e3*2007/46*0044*50, e3*2007/46*0049*39, e3*2007/46*0049*40, e3*2007/46*0049*41, e3*2007/46*0049*42

Αρ. προειδοποίησης SR/02030/26 – Τραυματισμοί, Ελαφρύ επαγγελματικό όχημα CITROEN Jumper NG, Περίοδος Κατασκευής 02.02.2024 - 13.11.2025, Τύπος/αριθμός μοντέλου e3*2007/46*0046*27, e3*2007/46*0046*28, e3*2007/46*0046*29, e3*2007/46*0046*30, e3*2007/46*0046*32, e3*2007/46*0051*31, e3*2007/46*0051*32

Αρ. προειδοποίησης SR/02031/26 – Τραυματισμοί, Ελαφρύ επαγγελματικό όχημα Opel/Vauxhall Movano NG, Περίοδος Κατασκευής 01.02.2024 - 09.07.2025, Τύπος/αριθμός μοντέλου e3*2007/46*0045*28, e3*2007/46*0045*29, e3*2007/46*0045*30, e3*2007/46*0045*31, e3*2007/46*0045*33, e3*2007/46*0050*31, e3*2007/46*0050*32, e3*2007/46*0051*32

Αρ. προειδοποίησης SR/02032/26 – Τραυματισμοί, Ελαφρύ επαγγελματικό όχημα Land Rover Defender (LE), Discovery (LR), Range Rover (LK), Περίοδος Κατασκευής 04.04.2019 - 26.06.2026, Τύπος/αριθμός μοντέλου e5*2007/46*0092*01-99*, e5*2007/46*0125*01-99*, e5*2007/46*1055*01-99*, e9*2018/858*11120*01-99*

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων εξετάζεται και με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Όσοι κατέχουν τα πιο πάνω εξαρτήματα, καλούνται, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επιπλέον, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του Συστήματος Safety Gate (το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για μη εδώδιμα προϊόντα), πληροφορεί τους καταναλωτές ότι, την εβδομάδα που αρχίζει στις 13/07/26 (Δελτίο 28), έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 44 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Μεταξύ αυτών παπούτσια ασφαλείας, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά τσιγάρα, παιδικά παιχνίδια, καλλυντικά, μελάνι δερματοστιξιών, κράνη και χημικά προϊόντα.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 44 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 15 προϊόντα.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 9 προϊόντα.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 8 προϊόντα.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 5 προϊόντα με ένα (1) από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.

Τμήμα Γεωργίας (Βιοκτόνα): 3 προϊόντα.

Υγειονομικές Υπηρεσίες: 2προϊόντα

Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 1 προϊόν.

Τμήμα Περιβάλλοντος: 1 προϊόν.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα - https://www.gov.cy/media/2026/07/21072026_YpProstasiasKatanaloti_SafetyGate.pdf

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή