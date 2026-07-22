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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτάκτως στην Επιτροπή Θεσμών το VideoGate

 22.07.2026 - 15:56
Εκτάκτως στην Επιτροπή Θεσμών το VideoGate

Με οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών η επιτροπή θα συνέλθει εκτάκτως 31/7 για να εξετάσει τα γεγονότα και τις συνέπειες για το Κράτος Δικαίου για το videogate.

Αυτό αναφέρει σε άνάρτηση της η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

«Το πόρισμα θα πρέπει να κατατεθεί στο κοινοβούλιο , το έγραψα και σε παλαιότερη ανάρτηση και η βουλή έχει την εξουσία να το απαιτήσει όπως έκανε και με την υπόθεση Α. Βγενοπουλου», σημειώνει η ίδια.

Η ανάρτηση της κ. Χαραλαμπίδου:

 

 

 

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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