Εκτάκτως στην Επιτροπή Θεσμών το VideoGate

Αυτό αναφέρει σε άνάρτηση της η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

«Το πόρισμα θα πρέπει να κατατεθεί στο κοινοβούλιο , το έγραψα και σε παλαιότερη ανάρτηση και η βουλή έχει την εξουσία να το απαιτήσει όπως έκανε και με την υπόθεση Α. Βγενοπουλου», σημειώνει η ίδια.

Η ανάρτηση της κ. Χαραλαμπίδου: