Διπλή προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική: Έρχεται 44άρι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 21:00 της Τρίτης (22/7) μέχρι τις 06:00 της Τετάρτης (23/7). Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ελάχιστη θερμοκρασία στις περιοχές του εσωτερικού δεν αναμένεται να πέσει κάτω από τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παράλια δεν θα υποχωρήσει κάτω από τους 26 βαθμούς.

Παράλληλα, εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, η οποία θα ισχύει από τις 12:00 μέχρι τις 17:00 της Τετάρτης (23/7).

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου στους 44 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές του εσωτερικού, ενώ στα υψηλότερα ορεινά ο υδράργυρος θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, να παραμένουν επαρκώς ενυδατωμένοι και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας.