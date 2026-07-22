Η πιο απρόσμενη «επισκέπτρια»: Λεοπάρδαλη ορμά σε κατάστημα στην Ινδία και επιτίθεται σε εργαζόμενο

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ο άνδρας βρίσκεται μέσα στο κατάστημα, όταν ξαφνικά μια λεοπάρδαλη εισέρχεται στον χώρο και κατευθύνεται απειλητικά προς το μέρος του. Το άγριο ζώο του επιτίθεται, με τον άνδρα να αντιδρά άμεσα και να απομακρύνεται τρέχοντας, προκειμένου να γλιτώσει. Στη συνέχεια, η λεοπάρδαλη παραμένει μέσα στο κατάστημα, περιφέρεται ανάμεσα στα ράφια και εξερευνά τον χώρο, ενώ επικρατεί αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το άγριο ζώο εγκλωβίστηκε με ασφάλεια, ακινητοποιήθηκε με τη χρήση ηρεμιστικού και στη συνέχεια απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.