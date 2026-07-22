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Η πιο απρόσμενη «επισκέπτρια»: Λεοπάρδαλη ορμά σε κατάστημα στην Ινδία και επιτίθεται σε εργαζόμενο

 22.07.2026 - 17:09
Η πιο απρόσμενη «επισκέπτρια»: Λεοπάρδαλη ορμά σε κατάστημα στην Ινδία και επιτίθεται σε εργαζόμενο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα στο Ρατζαστάν στην Ινδία, όταν μια λεοπάρδαλη εισέβαλε αιφνιδιαστικά στον χώρο και επιτέθηκε σε εργαζόμενο.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ο άνδρας βρίσκεται μέσα στο κατάστημα, όταν ξαφνικά μια λεοπάρδαλη εισέρχεται στον χώρο και κατευθύνεται απειλητικά προς το μέρος του. Το άγριο ζώο του επιτίθεται, με τον άνδρα να αντιδρά άμεσα και να απομακρύνεται τρέχοντας, προκειμένου να γλιτώσει. Στη συνέχεια, η λεοπάρδαλη παραμένει μέσα στο κατάστημα, περιφέρεται ανάμεσα στα ράφια και εξερευνά τον χώρο, ενώ επικρατεί αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το άγριο ζώο εγκλωβίστηκε με ασφάλεια, ακινητοποιήθηκε με τη χρήση ηρεμιστικού και στη συνέχεια απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.

 

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Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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