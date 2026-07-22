Η πιο απρόσμενη «επισκέπτρια»: Λεοπάρδαλη ορμά σε κατάστημα στην Ινδία και επιτίθεται σε εργαζόμενο

Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube
Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.