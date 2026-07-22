Ούτε κλιματιστικό, ούτε ανεμιστήρας: Η οικονομική ηλεκτρική εναλλακτική λύση για να δροσίσετε το σπίτι σας



Το εξατμιστικό κλιματιστικό κερδίζει έδαφος φέτος το καλοκαίρι ως μία από τις κύριες εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο παραδοσιακό κλιματιστικό.

Η χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση, η απουσία ανάγκης για εγκατάσταση και το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λειτουργίας έχουν καταστήσει τη συγκεκριμένη συσκευή μια όλο και πιο ελκυστική επιλογή για πολλά νοικοκυριά, ειδικά σε περιοχές με ξηρό κλίμα.

Πώς λειτουργεί και τα κύρια πλεονεκτήματά του

Η λειτουργία του βασίζεται σε μια φυσική αρχή τόσο απλή όσο αυτή που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του μέσω του ιδρώτα. Η συσκευή αναρροφά τον θερμό αέρα του δωματίου και τον διοχετεύει μέσα από ένα πάνελ υγραμένο με νερό.

Κατά τη διάρκεια της εξάτμισης, το νερό απορροφά μέρος της θερμότητας του περιβάλλοντος και επιστρέφει ένα ρεύμα αέρα πιο δροσερό και ελαφρώς υγρό, χωρίς τη χρήση συμπιεστών ή ψυκτικών αερίων.

Οι βασικές του διαφορές σε σχέση με το συμβατικό κλιματιστικό έγκειται στο σύστημα ψύξης και στην ενεργειακή κατανάλωση. Ενώ μια μονάδα a/c χρησιμοποιεί ένα κλειστό κύκλωμα με ψυκτικό αέριο για να εξαγάγει τη θερμότητα από το εσωτερικό του σπιτιού και να την αποβάλει στο εξωτερικό περιβάλλον, το εξατμιστικό κλιματιστικό βασίζει ολόκληρη τη λειτουργία του στην εξάτμιση του νερού.

Επιπλέον, δεν απαιτεί εργασίες ούτε εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας, γεγονός που διευκολύνει τη χρήση του σε ενοικιαζόμενες κατοικίες ή σε κτίρια όπου υπάρχουν περιορισμοί σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. Ένα κλιματιστικό τύπου split καταναλώνει συνήθως μεταξύ 1.000 και 3.000 watt ανά ώρα λειτουργίας, ενώ ένα εξατμιστικό κλιματιστικό λειτουργεί με ισχύ που κυμαίνεται από 30 έως 75 watt.

Αυτό σημαίνει ότι, μετά από οκτώ ώρες χρήσης, η ηλεκτρική κατανάλωση ενός εξατμιστικού κλιματιστικού μόλις που φτάνει τα 0,6 kWh, έναντι των 8 έως 24 kWh που μπορεί να καταγράψει ένα συμβατικό σύστημα κλιματισμού, μια διαφορά που μεταφράζεται σε σημαντική οικονομία στον λογαριασμό του ρεύματος.

Όμως: Εξαρτάται από την περιοχή

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτές οι συσκευές δεν προσφέρουν την ίδια απόδοση παντού. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται άμεσα από τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος.

Σε περιοχές με θερμό και ξηρό κλίμα μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία έως και δέκα βαθμούς, ενώ σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας η ψυκτική τους ικανότητα μειώνεται σημαντικά, καθώς ο κορεσμένος αέρας δυσκολεύει τη διαδικασία της εξάτμισης.