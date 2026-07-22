VIDEO: Το απλό κόλπο για να δροσίσεις γρήγορα την καμπίνα του αυτοκινήτου χωρίς το air condition –Τι πρέπει να κάνεις

Με τον υδράργυρο τις τελευταίες μέρες να έχει «κολλήσει» στους 40 βαθμούς Κελσίου, οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο αρχίζουν να γίνονται πολύ κουραστικές, ειδικά με όσα αυτοκίνητα δε διαθέτουν κλιματισμό.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 30°C, το εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φτάσει τους 50°C σε μόλις 30 λεπτά. Ωστόσο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 40°C η άνοδος της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του οχήματος πραγματοποιείται με καταιγιστικό ρυθμό καθώς σε μόλις 30 λεπτά η θερμοκρασία φτάνει τους 74°C και σε ακόμη μισή ώρα η καμπίνα σταθεροποιείται στους 86°C.

Μάλιστα οι επιφάνειες που έρχονται σε απευθείας επαφή με τον ήλιο, όπως είναι το τιμόνι και το ταμπλό, αναπτύσσουν ακόμη μεγαλύτερη θερμότητα και μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τους 100°C ενώ τα δερμάτινα καθίσματα και οι μεταλλικές αγκράφες των ζωνών ασφαλείας προκαλούν εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο δέρμα μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Προκειμένου λοιπόν να ψύξουν άμεσα την καμπίνα τους, οι οδηγοί θέτουν αμέσως τον κλιματισμό σε πλήρη ισχύ προκειμένου να επιταχύνουν τη διαδικασία. Όμως αυτή η μέθοδος αφενός απαιτεί χρόνο για να είναι αποτελεσματική και αφετέρου επηρεάζει σημαντικά τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και τη κατάσταση του αυτοκινήτου καθώς «ζορίζει» υπερβολικά τον κινητήρα.

κλιματισμός

Ωστόσο όπως αποκαλύπτει η Χάνα Μαίρη Φράι, Βρετανίδα καθηγήτρια μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Μαθηματικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσιάστρια του BBC, υπάρχει μια ταχύτερη και φθηνότερη λύση που προσφέρει όμως εντυπωσιακά αποτελέσματα στη ψύξη της καμπίνας.

Η τακτική που προτείνει η Φράι δεν απαιτεί καμία τεχνολογία, παρά μονάχα μια στρατηγική ακολουθία ορισμένων εύκολων κινήσεων που επιτρέπει στο χώρο των επιβατών να δροσιστεί σχεδόν αμέσως.

Πιο συγκεκριμένα η επιστήμονας συστήνει να κατεβάσουμε το πίσω δεξιά παράθυρο (αυτό που βρίσκεται πίσω από τη θέση του συνοδηγού) και στεκόμενοι έξω από την πόρτα του οδηγού να ανοίξουμε και να κλείσουμε γρήγορα την πόρτα δύο ή τρεις φορές.

αυτοκίνητο ανοιχτή πόρτα

Το μυστικό αυτής της μεθόδου έγκειται στη φυσική αρχή της ρευστοδυναμικής, του κλάδου της μηχανικής που μελετά τη συμπεριφορά των ρευστών (υγρών και αερίων) όταν βρίσκονται σε κίνηση.



Όπως εξηγεί η 42χρονη, η πόρτα του αυτοκινήτου όταν κινείται γρήγορα προς τα έξω, λειτουργεί σαν ένα μεγάλο έμβολο που «παρασύρει» τον περιβάλλοντα αέρα. Αυτό δημιουργεί μια περιοχή χαμηλής πίεσης στο εσωτερικό του μπροστινού μέρους του οχήματος.

Αυτή η διαφορά πίεσης δημιουργεί αυτό που η φυσική ονομάζει «συνολική ροή» (bulk flow): ο καυτός, στάσιμος αέρας κυριολεκτικά ρουφιέται έξω από το αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα, επειδή το διαγώνια αντίθετο πίσω παράθυρο είναι ανοιχτό, ο εξωτερικός αέρας (ο οποίος, αν και ζεστός, είναι πολύ πιο δροσερός από τους 50°C του εσωτερικού) εισέρχεται για να γεμίσει το κενό πίεσης. Αυτό δημιουργεί μια πλήρη και άμεση ανακυκλοφορία που μειώνει δραστικά τη θερμοκρασία πριν καν πάρει μπροστά ο κινητήρας. Φυσικά, σε δεύτερο χρόνο, οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών απαιτούν την ενεργοποίηση του κλιματισμού.

Πηγή: carandmotor.gr