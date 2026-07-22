Αυτοί εξασφάλισαν θέση στα Πανεπιστήμια – Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τον βαθμό πρόσβασής τους και να διαπιστώσουν εάν εξασφάλισαν θέση στη σχολή της επιλογής τους, ολοκληρώνοντας μια πολύμηνη διαδικασία προετοιμασίας και αναμονής.

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