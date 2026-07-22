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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοί εξασφάλισαν θέση στα Πανεπιστήμια – Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων

 22.07.2026 - 08:31
Αυτοί εξασφάλισαν θέση στα Πανεπιστήμια – Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων έβαλε σήμερα, Τετάρτη (22/7), το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων και την κατανομή των θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τον βαθμό πρόσβασής τους και να διαπιστώσουν εάν εξασφάλισαν θέση στη σχολή της επιλογής τους, ολοκληρώνοντας μια πολύμηνη διαδικασία προετοιμασίας και αναμονής.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

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