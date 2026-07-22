Στην τελευταία του κατοικία ο Χαράλαμπος Λεαντζής που έδινε μάχη μετά το σοβαρό τροχαίο του 2018 - Η επιθυμία της οικογένειας

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο Νέο Κοιμητήριο Γεροσκήπου.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια καλεί όσους επιθυμούν να παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκό μπλουζάκι, μια συμβολική κίνηση αγάπης, ελπίδας και φωτός προς τιμήν του Χαράλαμπου.

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι δεν θα γίνονται δεκτά συλλυπητήρια, ενώ αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν κοινωφελείς σκοπούς με χρηματική εισφορά.

Ο Χαράλαμπος τραυματίστηκε σοβαρά το 2018, σε ηλικία 17 ετών, ύστερα από τροχαία σύγκρουση που του προκάλεσε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από τότε έδωσε έναν πολύχρονο αγώνα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και πλήθος ανθρώπων που δεν έπαψαν να τον στηρίζουν.