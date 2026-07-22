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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός για το ρεύμα: Εκτός μονάδες παραγωγής, οριακή η κατάσταση στην Κύπρο – Οι κρίσιμες ώρες

 22.07.2026 - 15:49
Συναγερμός για το ρεύμα: Εκτός μονάδες παραγωγής, οριακή η κατάσταση στην Κύπρο – Οι κρίσιμες ώρες

Εξαιρετικά οριακή χαρακτηρίζει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες αιχμής (18:00-22:00) σήμερα και αύριο, προειδοποιώντας για διαφαινόμενη αδυναμία κάλυψης της ζήτησης λόγω ταυτόχρονων βλαβών σε μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Δεκέλειας και Βασιλικού. Σημειώνεται επίσης ότι καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες από την ΑΗΚ για να δοθεί στη διαθεσιμότητα μια επιπρόσθετη μονάδα στη Δεκέλεια αλλά αυτό δεν κατέστη τελικά δυνατό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, ενώ η υποχώρηση του καύσωνα (κάτω από τους 40°C) αναμένεται από την ερχόμενη Παρασκευή.

«Η μέγιστη ζήτηση αύριο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1350 MW το μεσημέρι και στα 1100 MW το βράδυ, με τα δεδομένα διαθεσιμότητας παραγωγής να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά», σημειώνει ο ΔΣΜ απευθύνοντας έκκληση στο κοινό για «λελογισμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τις ώρες της βραδινής αιχμής 18:00 – 22:00».

«Ο ΔΣΜΚ θα διαχειριστεί την κατάσταση με γνώμονα την πρώτιστη προτεραιότητά του η οποία είναι η ασφαλής λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου», καταλήγει η ανακοίνωση.

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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