Συναγερμός για το ρεύμα: Εκτός μονάδες παραγωγής, οριακή η κατάσταση στην Κύπρο – Οι κρίσιμες ώρες

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, ενώ η υποχώρηση του καύσωνα (κάτω από τους 40°C) αναμένεται από την ερχόμενη Παρασκευή.

«Η μέγιστη ζήτηση αύριο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1350 MW το μεσημέρι και στα 1100 MW το βράδυ, με τα δεδομένα διαθεσιμότητας παραγωγής να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά», σημειώνει ο ΔΣΜ απευθύνοντας έκκληση στο κοινό για «λελογισμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τις ώρες της βραδινής αιχμής 18:00 – 22:00».

«Ο ΔΣΜΚ θα διαχειριστεί την κατάσταση με γνώμονα την πρώτιστη προτεραιότητά του η οποία είναι η ασφαλής λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου», καταλήγει η ανακοίνωση.