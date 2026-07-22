Παγκύπριες: 3.113 διαθέσιμες θέσεις σε ΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, από τις διαθέσιμες θέσεις οι 1.590 αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι 1.382 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι 141 τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. Στο συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους αποφοίτους των Τεχνικών Σχολών, των Εσπερινών Σχολείων και του Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου.

Η Υπουργός ανακοίνωσε, παράλληλα, και τους/τις υποψήφιους των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει Βαθμό Πρόσβασης «20», μετά την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας, κατά Πλαίσιο Πρόσβασης, τους οποίους κάλεσαν αύριο Πέμπτη στο Υπουργείο για να τους συγχαρούν από κοντά.

Συγκεκριμένα, είπε, ότι οι πρωτεύσαντες είναι: Νικόλας Χρίστου από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας, ο οποίος πέρασε στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Γιώργος Λιπέρτης από το Λύκειο Λατσιών, ο οποίος πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Μαρίνα Χατζημιχαήλ από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, η οποία πέρασε στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Μαρίλια Κωνσταντίνου από το Λύκειο Ιδαλίου, η οποία πέρασε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Χαρά Ορφανού από το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, η οποία πέρασε στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, η Σεμέλη Χατζησάββα, του Λανιτείου Λυκείου, η οποία πέρασε στην Ιατρική Σχολή, η Χρυσάνθου Μακρυλούκα Μαρία Χριστίνα, από το Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς, η οποία πέρασε στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ενοποιημένος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Αχιλλέας Παπαδημητρίου από το Λύκειο Μακαρίου Γ΄Λάρνακας, ο οποίος πέρασε στο Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Χρίστος Καλυβίτης από το Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, ο οποίος πέρασε στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Πέτρος Νικολάου, από το Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Έμπας, ο οποίος πέρασε στην Ιατρική Σχολή.

Σε δήλωση της κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι σήμερα ολοκληρώνεται μια σημαντική διαδρομή για χιλιάδες νέους και νέες.

«Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, κλείνει μια περίοδος έντονης προσπάθειας και αγωνίας και ανοίγει μια νέα σελίδα, γεμάτη επιλογές και ευκαιρίες», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενη πρώτα σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις εξετάσεις, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι η σημερινή ημέρα τους ανήκει.

«Συγχαρητήρια στην κάθε μία και στον κάθε ένα για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε σε όλη αυτή την πορεία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Κάθε δοκιμασία σας κάνει πιο δυνατούς. Κάθε εμπειρία σας βοηθά να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και να προχωρήσετε με περισσότερη ωριμότητα», ανέφερε.

«Οι Παγκύπριες Εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά δεν είναι ολόκληρη η διαδρομή. Μπροστά σας υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές επιλογές και ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Να πιστεύετε στις δυνάμεις σας. Να στηρίζεστε στα ταλέντα, στις αξίες και στα όνειρά σας. Να μην φοβάστε να δοκιμάζετε, να αλλάζετε πορεία και να διεκδικείτε αυτό που πραγματικά θέλετε», συμπλήρωσε.

Στα παιδιά που εξασφάλισαν θέση σε ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, η κ. Μιχαηλίδου εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια.

«Σήμερα αρχίζει για σας μια νέα πορεία, γεμάτη γνώση, εμπειρίες και νέες προκλήσεις. Ζήστε την με ενθουσιασμό. Τολμήστε. Ανοίξτε τους ορίζοντές σας και αφήστε τα όνειρά σας να εξελίσσονται μαζί σας. Ένα ξεχωριστό μπράβο αξίζει και σε όσες και όσους κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα επιστημονικά πεδία που επέλεξαν», είπε.

«Η επιτυχία σας είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, συνέπειας και αφοσίωσης. Τιμά εσάς, τις οικογένειές σας, τους εκπαιδευτικούς σας και τα σχολεία σας. Με την προσπάθεια και το παράδειγμά σας, μας κάνετε όλους περήφανους και γίνεστε πηγή έμπνευσης για πολλά ακόμη παιδιά», υπογράμμισε.

Η Υπουργός Παιδειάς, απευθυνόμενη ιδιαίτερα στα παιδιά που δεν εξασφάλισαν τη θέση που επιθυμούσαν ή δεν εξασφάλισαν καμμιά θέση, είπε ότι ξέρει ότι για κάποιες και κάποιους η σημερινή ημέρα μπορεί να συνοδεύεται από απογοήτευση ή και αβεβαιότητα.

«Θέλω να σας πω, ότι ένα αποτέλεσμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει μέτρο της αξίας σας. Δεν ακυρώνει την προσπάθειά σας και δεν περιορίζει τις δυνατότητές σας. Ο ορίζοντάς σας παραμένει ανοικτός και κουβαλά τη δική σας, ξεχωριστή δυναμική», ανέφερε.

«Κάποιες φορές, ο δρόμος που δεν είχαμε αρχικά σχεδιάσει, μπορεί να μας οδηγήσει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είμαστε και σε αυτό που μπορούμε να γίνουμε. Δώστε χρόνο και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Δώστε δύναμη στα όνειρα σας και προχωρήστε μπροστά. Υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές και ένα μέλλον που σας ανήκει», σημείωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε, επίσης, ότι ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχουν ως πρώτη τους ευθύνη να δημιουργούν περισσότερες και πιο ποιοτικές ευκαιρίες για κάθε παιδί.

«Παράλληλα, επενδύουμε με συνέπεια στην ποιότητα και στη διεθνή παρουσία των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας μας. Με περηφάνια μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι αποτελούν σημαντικά κέντρα ακαδημαϊκής αριστείας, με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, υψηλού επιπέδου διδασκαλία και διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η επένδυση στα παιδιά μας είναι η σημαντικότερη επένδυση στο μέλλον της χώρας μας. Κάθε παιδί που προχωρεί με γνώση και προοπτική προσθέτει δύναμη στην κοινωνία και στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενη στα παιδιά, η κ. Μιχαηλίδου τους κάλεσε να θυμούνται πάντα ότι η επιτυχία έχει πολλές μορφές, αλλά και ότι η ζωή δεν ακολουθεί για όλους την ίδια διαδρομή.

«Να πιστεύετε στον εαυτό σας. Καλή αρχή στη κάθε νέα σας διαδρομή. Είμαστε περήφανοι για όλες και όλους σας.

Με πλήρη επιτυχία διοργανώθηκαν οι ΠΕΠ

Η Υπουργός Παιδείας είπε ότι οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (Π.Ε.Π.) διοργανώθηκαν, ως προς τις διαδικασίες τους, με πλήρη επιτυχία, σημειώνοντας ότι έχουν τηρηθεί επακριβώς και χωρίς παρέκκλιση, όπως πάντα, όλες οι πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστούν το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα που καθιστούν αυτές τις εξετάσεις ένα θεσμό του οποίου η αξιοπιστία τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης.

Αριθμός θέσεων στα ΑΕΙ Κύπρου

Ανέφερε, παράλληλα, ότι στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, 5.142 υποψήφιοι, διεκδικώντας πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας.

Με τη σημερινή κατανομή, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, διατίθενται 3.113 θέσεις, από τις οποίες 1.590 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1.382 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 141 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων, σημείωσε, συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους απόφοιτους των Τεχνικών Σχολών, των Εσπερινών Σχολείων και του Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου.

Διαδικασίες Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026

Η Υπουργός ανέφερε, ακόμη, ότι η Θεματοθέτηση των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026 έγινε σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, προσθέτοντας ότι οι Επιτροπές Θεματοθέτησης συνήλθαν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση, στο Κέντρο Θεματοθέτησης, για τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων.

Σημείωσε ότι στο Κέντρο Θεματοθέτησης έγινε, επίσης, και ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων, η τοποθέτησή τους σε Φακέλους Ασφαλείας ανά αίθουσα, για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, σε κάθε Επαρχία.

«Η όλη διαδικασία εποπτεύθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και τους Προέδρους των Επιτροπών Θεματοθέτησης, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, κατά τρόπο που διασφαλίστηκε το αδιάβλητο», συμπλήρωσε.

Υποψήφιοι-Γραπτά-Βαθμολόγηση

Η Υπουργός ανέφερε, παράλληλα, ότι στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026 συμμετείχαν 4.969 υποψήφιοι και παρελήφθησαν 21.341 τετράδια απαντήσεων για 53 συνολικά μαθήματα πρόσβασης.

Σημείωσε ότι τα τετράδια απαντήσεων βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και για τη βαθμολόγηση εργάστηκαν 439 βαθμολογητές.

Είπε, επίσης, ότι κάθε τετράδιο απαντήσεων βαθμολογήθηκε από δυο βαθμολογητές και σε περίπτωση που μεταξύ των δυο βαθμολογιών υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη από 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, έγινε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή, ενώ σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία δεν επιτρέπεται επανεξέταση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων ή άλλη αναβαθμολόγηση.

« Ο συνολικός έλεγχος των βαθμολογιών και των σχετικών αθροισμάτων γίνεται από ειδικό λογισμικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων που δεν αφήνει περιθώριο σφάλματος», συμπλήρωσε.

Τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα ΥΠΑΝ

Ανέφερε, ακόμη, ότι η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα Πρόσβασης των Π.Ε.Π. 2026 στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy.

Κληθείσα να συγκρίνει τα αποτελέσματα του 2026 με τα περσινά, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι σε μια πρώτη εκτίμηση που είδαν τους ικανοποιεί το γεγονός ότι βλέπουν βελτίωση σε θέματα όπως η ελληνική γλώσσα, που ήταν έμφαση τα τελευταία χρόνια και σε αρκετά άλλα μαθήματα. «Θα ανακοινωθούν και οι μέσοι όροι και οι συγκρίσεις», σημείωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι είναι γενικά ικανοποιημένοι, βλέπουν μια ανοδική πορεία.

«Σημασία για εμάς έχει σήμερα το να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τα παιδιά που έχουν παρακαθίσει στις εξετάσεις, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Διευκρινίσεις Υπηρεσίας Εξετάσεων

Ο Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξετάσεων, Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Σωκρατης Μυλωνάς, σε διευκρινιστική το δήλωση σε ότι αφορά τις υπεράριθμες θέσεις είπε ότι σύμφωνα με τους περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022, έχουν προσφερθεί στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και του Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών.

«Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Βαθμού Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισάχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους. Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 31 υπεράριθμες θέσεις και για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 74. Έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και του Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου 3 θέσεις για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Τμήμα Όπλων», πρόσθεσε.

Κατανομή θέσεων στα ΑΕΙ Κύπρου και στρατιωτικές σχολές Ελλάδας

Ο κ. Μυλωνάς διευκρίνισε ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων, όσον αφορά την Α΄ Κατανομή θέσεων, ανακοινώνει τη θέση που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος, βάσει των επιλογών και των βαθμολογιών του ανά Πλαίσιο Πρόσβασης.

Επιπρόσθετα, είπε, ανακοινώνει τον Βαθμό Πρόσβασης που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που έχει επιλέξει και αφορά αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

«Διασαφηνίζεται ότι σήμερα δεν ανακοινώνονται οι Βαθμοί των Πλαισίων Πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Ελλάδας που είναι τα ακόλουθα: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21», πρόσθεσε.

Διεκδίκηση θέσης στα δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει εντός των ημερών τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΕΙ της Ελλάδας, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΕΙ της Ελλάδας.

Σημείωσε ότι η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ενώ η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας εντός Αυγούστου.

Επεσήμανε ότι κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΕΙ της Ελλάδας, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μέχρι είκοσι σχολές από ένα μόνον Επιστημονικό Πεδίο.

Κενές θέσεις στα Δημόσια ΑΕΙ Κύπρου

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.

Κράτηση θέσης για τους Άρρενες στρατεύσιμους

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και δε μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν στην κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Σημείωσε ότι περαιτέρω οδηγίες για τους εισαγόμενους στα ΑΕΙ της Κύπρου παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ.

«Οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026 κρατούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ