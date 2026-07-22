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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού» την Πέμπτη ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές

 22.07.2026 - 12:40
Σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού» την Πέμπτη ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές

Σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού» θα παραμείνει και την Πέμπτη ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. 

Παράλληλα, καλεί το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις του και να αποφεύγει πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, το Τμήμα Δασών καλεί όποιον αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407 ή στο 112.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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