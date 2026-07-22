Σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού» την Πέμπτη ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις του και να αποφεύγει πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, το Τμήμα Δασών καλεί όποιον αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407 ή στο 112.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ