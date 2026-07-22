ΠτΔ για Παγκύπριες: «Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας»

Ο Πρόεδρος συνεχάρη τους νέους και τις νέες που εξασφάλισαν θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σημειώνοντας πως η επιτυχία τους αποτελεί αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και των θυσιών τους.

«Σήμερα ανοίγει για εσάς ένας νέος, συναρπαστικός κύκλος γνώσης, εμπειριών και προσωπικής εξέλιξης. Να είστε περήφανοι για όσα πετύχατε», ανέφερε.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα στήριξης στους μαθητές που δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, καλώντας τους να μην απογοητευτούν.

«Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας. Η ζωή είναι γεμάτη από εναλλακτικές διαδρομές και δεύτερες και άλλες ευκαιρίες», τόνισε, προσθέτοντας πως η επιτυχία κρίνεται από το πείσμα και την αποφασιστικότητα για επίτευξη των στόχων.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίζοντάς τους «αφανείς ήρωες» της προσπάθειας των μαθητών, καθώς στάθηκαν δίπλα τους με στήριξη και καθοδήγηση.

Καταλήγοντας, σημείωσε πως η Πολιτεία έχει χρέος να συνεχίσει να επενδύει στη δημόσια εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται μια σύγχρονη, ποιοτική και συμπεριληπτική Παιδεία για όλα τα παιδιά, υπογραμμίζοντας πως «οι νέοι μας είναι η δύναμη και το μέλλον της χώρας μας».