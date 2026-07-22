Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ για Παγκύπριες: «Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για Παγκύπριες: «Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας»

 22.07.2026 - 11:14
ΠτΔ για Παγκύπριες: «Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας»

Μήνυμα προς τους μαθητές που συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος συνεχάρη τους νέους και τις νέες που εξασφάλισαν θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σημειώνοντας πως η επιτυχία τους αποτελεί αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και των θυσιών τους.

«Σήμερα ανοίγει για εσάς ένας νέος, συναρπαστικός κύκλος γνώσης, εμπειριών και προσωπικής εξέλιξης. Να είστε περήφανοι για όσα πετύχατε», ανέφερε.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα στήριξης στους μαθητές που δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, καλώντας τους να μην απογοητευτούν.

«Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας. Η ζωή είναι γεμάτη από εναλλακτικές διαδρομές και δεύτερες και άλλες ευκαιρίες», τόνισε, προσθέτοντας πως η επιτυχία κρίνεται από το πείσμα και την αποφασιστικότητα για επίτευξη των στόχων.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίζοντάς τους «αφανείς ήρωες» της προσπάθειας των μαθητών, καθώς στάθηκαν δίπλα τους με στήριξη και καθοδήγηση.

Καταλήγοντας, σημείωσε πως η Πολιτεία έχει χρέος να συνεχίσει να επενδύει στη δημόσια εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται μια σύγχρονη, ποιοτική και συμπεριληπτική Παιδεία για όλα τα παιδιά, υπογραμμίζοντας πως «οι νέοι μας είναι η δύναμη και το μέλλον της χώρας μας».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ανέτρεψε το όχημα και «διέλυσε» το εργοτάξιο – Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026
Η τελευταία επιθυμία της Μαίρης Λίντα – Πού θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της
Μαχαιρώματα στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 30χρονος - Μαρτυρία «έκαψε» δύο νεαρούς - Φόρεσαν χειροπέδες
Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου - Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη της 73χρονης Νίνας από το σπίτι της την Λεμεσό - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος: Όχημα προσέκρουσε σε τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης - Δείτε σε ποιο σημείο

 22.07.2026 - 11:09
Επόμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη της 73χρονης Νίνας από το σπίτι της την Λεμεσό - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 22.07.2026 - 11:18

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Παγκύπριες: «Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας»

ΠτΔ για Παγκύπριες: «Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας»

  •  22.07.2026 - 11:14
Videogate: Στο κενό οι υποψίες για ποινικά αδικήματα – Στήνουν στον τοίχο το πόρισμα κόμματα και νομικοί

Videogate: Στο κενό οι υποψίες για ποινικά αδικήματα – Στήνουν στον τοίχο το πόρισμα κόμματα και νομικοί

  •  22.07.2026 - 06:38
Παγκύπριες: 3.113 διαθέσιμες θέσεις σε ΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας

Παγκύπριες: 3.113 διαθέσιμες θέσεις σε ΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας

  •  22.07.2026 - 11:43
Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX για την κατασκευή αγωγού με τα κατεχόμενα - Έβγαλε για έρευνες το Oruc Reis

Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX για την κατασκευή αγωγού με τα κατεχόμενα - Έβγαλε για έρευνες το Oruc Reis

  •  22.07.2026 - 11:02
«Πάρτι» των εκατομμυρίων με υπερωρίες, παράνομες προαγωγές και επιδόματα-μαμούθ: Έκθεση - καταπέλτης για τον Δήμο Λεμεσού

«Πάρτι» των εκατομμυρίων με υπερωρίες, παράνομες προαγωγές και επιδόματα-μαμούθ: Έκθεση - καταπέλτης για τον Δήμο Λεμεσού

  •  22.07.2026 - 08:57
Αυτοί ξεχώρισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις - Οι μαθητές και οι μαθήτριες που πρώτευσαν

Αυτοί ξεχώρισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις - Οι μαθητές και οι μαθήτριες που πρώτευσαν

  •  22.07.2026 - 08:52
Θλίψη: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

Θλίψη: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

  •  22.07.2026 - 09:47
Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου - Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου - Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

  •  22.07.2026 - 08:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα