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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεύτερο όχημα στην εμπλοκή του σοβαρού τροχαίου στον αυτοκινητόδρομο – Στο νοσοκομείο ένας οδηγός

 22.07.2026 - 11:50
Δεύτερο όχημα στην εμπλοκή του σοβαρού τροχαίου στον αυτοκινητόδρομο – Στο νοσοκομείο ένας οδηγός

Νεότερη ενημέρωση εξέδωσαν οι Αρχές σχετικά με το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος του Παραμαλίου.

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Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στην οδική σύγκρουση εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, πέραν του οχήματος που προσέκρουσε στο τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης, σε σημείο όπου εκτελούνταν οδικά έργα.

Ένας από τους οδηγούς παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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Ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου παραμένει κλειστός στην κατεύθυνση προς Πάφο, ενώ η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω του παλαιού δρόμου. Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και να χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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