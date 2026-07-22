Δεύτερο όχημα στην εμπλοκή του σοβαρού τροχαίου στον αυτοκινητόδρομο – Στο νοσοκομείο ένας οδηγός

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στην οδική σύγκρουση εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, πέραν του οχήματος που προσέκρουσε στο τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης, σε σημείο όπου εκτελούνταν οδικά έργα.

Ένας από τους οδηγούς παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου παραμένει κλειστός στην κατεύθυνση προς Πάφο, ενώ η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω του παλαιού δρόμου. Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και να χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.