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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται νέες ρυθμίσεις για τον θηλασμό – Τι προβλέπει η νέα πολιτική που ενέκρινε το Υπουργικό

 22.07.2026 - 12:32
Έρχονται νέες ρυθμίσεις για τον θηλασμό – Τι προβλέπει η νέα πολιτική που ενέκρινε το Υπουργικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη τη νέα Εθνική Πολιτική Μητρικού Θηλασμού για την περίοδο 2026-2031, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας, της προαγωγής και της στήριξης του μητρικού θηλασμού στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε τον μητρικό θηλασμό ως μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στη δημόσια υγεία, σημειώνοντας ότι τα οφέλη του για το βρέφος, τη μητέρα, την οικογένεια και το σύστημα υγείας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα.

Όπως ανέφερε, η νέα πολιτική διαμορφώνει ένα σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο δράσης, εναρμονισμένο με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF. Στόχος της είναι η αύξηση των ποσοστών έναρξης, διάρκειας και αποκλειστικού μητρικού θηλασμού, μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας, της συνεχούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, της έγκυρης ενημέρωσης των οικογενειών και της δημιουργίας ενός πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις μητέρες.

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπενθύμισε επίσης ότι από τις 25 Ιουνίου τέθηκε σε ισχύ ο τροποποιητικός νόμος περί προώθησης και προστασίας του μητρικού θηλασμού, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία κατάλληλων χώρων θηλασμού και άντλησης μητρικού γάλακτος σε δημόσιους φορείς και χώρους εργασίας.

«Με τη νέα εθνική πολιτική συνεχίζουμε να επενδύουμε στην υγεία των παιδιών, στη στήριξη των μητέρων και των οικογενειών τους και στη δημιουργία μιας κοινωνίας πραγματικά φιλικής προς τον μητρικό θηλασμό», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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