Σοκάρει η περιγραφή του θυρωρού που βρήκε νεκρό τον Σταύρο Γεωργίου: «Οι κόρες του έβαλαν τα κλάματα»

Όπως ανέφερε, ένας ένοικος άκουσε τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν «μπαμπά, άνοιξέ μας», και στη συνέχεια τον κάλεσε τηλεφωνικά. «Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν «μπαμπά, άνοιξέ μας», και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο. Ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του για να δούμε τι έχει συμβεί» δηλώνει στο protothema.gr.

Όπως είπε, η πόρτα του δωματίου δεν ήταν κλειδωμένη, αλλά απλώς μισόκλειστη. Ανοίγοντάς την, είδε αρχικά το κρεβάτι άδειο και, κοιτάζοντας προς το πάτωμα, αντίκρισε τον άνδρα πεσμένο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν μπήκε πιο μέσα στο δωμάτιο, καθώς κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί. Όπως περιέγραψε, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι από το σοκ, ενώ τα κορίτσια αντιλήφθηκαν την αντίδρασή του και ξέσπασαν σε κλάματα. «Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, σοκαρίστηκα με αυτό που είδα. Το κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί. Είναι της Αστυνομίας η υπόθεση», είπε συγκεκριμένα.

«Ακόμα δεν έχω συνέλθει. Το σοκ ήταν μεγάλο, και για μένα και για τα κορίτσια», κατέληξε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης

Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος, ο οποίος ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να δει τον αδελφό του. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι και ο ίδιος τον αναζητούσε από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής.

Πηγή: protothema.gr