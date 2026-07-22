Κυκλοφοριακές διευθετήσεις και οδηγίες φιλάθλων για το ΑΕΚ – Beitar Jerusalem

Στους φίλαθλους της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΚ, θα παραχωρηθούν η Δυτική, η Νότια και η Ανατολική κερκίδα και στους φίλαθλους της φιλοξενούμενης ομάδας της BEITAR JERUSALEM η Βόρεια Κερκίδα. Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:30 .

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο για αποφυγή ταλαιπωρίας. Θα υπάρξει προπώληση εισιτηρίων και για τις δύο ομάδες ενώ θα ανοίξουν ταμεία στο στάδιο από η ώρα 17:30 μόνο για τους οπαδούς της AEK .

Υπενθυμίζεται ότι:

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού.

Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους οινοπνευματώδη ποτά, κουκούλες, σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών.

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Τροχαίες διευθετήσεις και οδηγίες:

ΑΕΚ

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ κατά την άφιξή τους στο στάδιο προτρέπονται να αποφύγουν τον κυκλικό κόμβο του KLEIMA και αντί αυτού να προσέρχονται στο στάδιο από την πλευρά του νέου κυκλικού κόμβου Βεργίνας. Από εκεί να κατευθύνονται προς τον κυκλικό κόμβο του MALL, όπου θα στρίβουν αριστερά μετά το κλειστό στάδιο ΚΙΤΙΟΝ και να χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης νοτιοανατολικά του σταδίου ΓΣΖ και νοτιοδυτικά του σταδίου ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ.

Κατά την αποχώρηση τους προτρέπονται να αποφύγουν τον δρόμο από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο KLEIMA ο οποίος θα είναι κλειστός και να χρησιμοποιήσουν τους δρόμους από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας προς το Νοσοκομείο και K-CINEPLEX.

BEITAR JERUSALEM

Οι φίλαθλοι της BEITAR JERUSALEM κατά την άφιξη τους στο στάδιο προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις Λεωφόρους Γρ. Αυξεντίου και Γρίβα Διγενή, στον κυκλικό κόμβο KLEIMA να κατευθύνονται αριστερά προς το στάδιο ΓΣΖ. Ακολούθως στον κυκλικό κόμβο του MALL να κατευθύνονται δεξιά προς την Βόρεια πλευρά των σταδίων ΓΣΖ και ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ όπου και θα σταθμεύουν εκεί σύμφωνα με το σχεδιαγράφημα. Για την αποχώρηση τους να χρησιμοποιήσουν το ίδιο δρομολόγιο. Τονίζεται ότι, όσοι φίλαθλοι της BEITAR JERUSALEM προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν εισιτήριο σε άλλες κερκίδες του σταδίου πέραν της Βόρειας οι αρχές του σταδίου δεν θα επιτρέψουν σε κανένα οπαδό με φανέλα ή κασκόλ ή σημαία ή άλλα ενδύματα που φανερώνουν ότι είναι οπαδοί της BEITAR JERUSALEM να εισέλθει σε άλλη κερκίδα πλην της Βόρειας έστω και εάν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο σε άλλη κερκίδα.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 24-804040. Για επείγοντα περιστατικά στον αριθμό 112.

Τονίζεται ότι η Λεωφ. Γ. Χριστοδουλίδη από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο MALLθα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 21:00 μέχρι την πλήρη αποχώρηση όλων των φιλάθλων από το στάδιο.

Μέλη της Αστυνομία θα βρίσκονται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του Σταδίου για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση του.