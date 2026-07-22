Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚυκλοφοριακές διευθετήσεις και οδηγίες φιλάθλων για το ΑΕΚ – Beitar Jerusalem
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυκλοφοριακές διευθετήσεις και οδηγίες φιλάθλων για το ΑΕΚ – Beitar Jerusalem

 22.07.2026 - 14:21
Κυκλοφοριακές διευθετήσεις και οδηγίες φιλάθλων για το ΑΕΚ – Beitar Jerusalem

Η Αστυνομία, ενημερώνει για τα μέτρα που θα ληφθούν για τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ – BEITAR JERUSALEM, στις 23 Ιουλίου, 2026 και ώρα 19.30 στο γήπεδο ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ στη Λάρνακα.

Στους φίλαθλους της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΚ, θα παραχωρηθούν η Δυτική, η Νότια και η Ανατολική κερκίδα και στους φίλαθλους της φιλοξενούμενης ομάδας της BEITAR JERUSALEM η Βόρεια Κερκίδα.  Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:30

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο για αποφυγή ταλαιπωρίας. Θα υπάρξει προπώληση εισιτηρίων και για τις δύο ομάδες ενώ θα ανοίξουν ταμεία στο στάδιο από η ώρα 17:30 μόνο για τους οπαδούς της AEK.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.
  • Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα. 
  • Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού. 
  • Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους οινοπνευματώδη ποτά, κουκούλες, σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών. 
  • Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο.  Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Τροχαίες διευθετήσεις και οδηγίες:

ΑΕΚ

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ κατά την άφιξή τους στο στάδιο προτρέπονται να αποφύγουν τον κυκλικό κόμβο του KLEIMA και αντί αυτού να προσέρχονται στο στάδιο από την πλευρά του νέου κυκλικού κόμβου Βεργίνας. Από εκεί να κατευθύνονται προς τον κυκλικό κόμβο του MALL, όπου θα στρίβουν αριστερά μετά το κλειστό στάδιο ΚΙΤΙΟΝ και να χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης νοτιοανατολικά του σταδίου ΓΣΖ και νοτιοδυτικά του σταδίου ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ.   

Κατά την αποχώρηση τους προτρέπονται να αποφύγουν τον δρόμο από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο KLEIMA ο οποίος θα είναι κλειστός και να χρησιμοποιήσουν τους δρόμους από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας προς το Νοσοκομείο και K-CINEPLEX.

BEITAR JERUSALEM

Οι φίλαθλοι της BEITAR JERUSALEM κατά την άφιξη τους στο στάδιο προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις Λεωφόρους Γρ. Αυξεντίου και Γρίβα Διγενή, στον κυκλικό κόμβο KLEIMA να κατευθύνονται αριστερά προς το στάδιο ΓΣΖ. Ακολούθως στον κυκλικό κόμβο του MALL να κατευθύνονται δεξιά προς την Βόρεια πλευρά των σταδίων ΓΣΖ και ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ όπου και θα σταθμεύουν εκεί σύμφωνα με το σχεδιαγράφημα. Για την αποχώρηση τους να χρησιμοποιήσουν το ίδιο δρομολόγιο. Τονίζεται ότι, όσοι φίλαθλοι της  BEITAR JERUSALEM προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν εισιτήριο σε άλλες κερκίδες του σταδίου πέραν της Βόρειας οι αρχές του σταδίου δεν θα επιτρέψουν σε κανένα οπαδό με φανέλα ή κασκόλ ή σημαία ή άλλα ενδύματα που φανερώνουν ότι είναι οπαδοί της BEITAR JERUSALEM να εισέλθει σε άλλη κερκίδα πλην της Βόρειας έστω και εάν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο σε άλλη κερκίδα.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 24-804040. Για επείγοντα περιστατικά στον αριθμό 112.

Τονίζεται ότι η Λεωφ. Γ. Χριστοδουλίδη από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο MALLθα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 21:00 μέχρι την πλήρη αποχώρηση όλων των φιλάθλων από το στάδιο.

Μέλη της Αστυνομία θα βρίσκονται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων.  Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του Σταδίου για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποίηση για οδηγούς: Αυτά είναι τα οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα – Δείτε αν είναι και το δικό σας
«Έδωσα €8.000 για πολυέλαιο, αλλά δεν τον είδα ποτέ» – Νέες μαρτυρίες στη δίκη της Μονής Αββακούμ
Καύσιμα: Η Κύπρος «καίγεται» από τις αυξήσεις – Στις δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ με άνοδο στη βενζίνη
Μαχαιρώματα στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 30χρονος - Μαρτυρία «έκαψε» δύο νεαρούς - Φόρεσαν χειροπέδες
Σοκάρει η περιγραφή του θυρωρού που βρήκε νεκρό τον Σταύρο Γεωργίου: «Οι κόρες του έβαλαν τα κλάματα»
Έρχονται νέες ρυθμίσεις για τον θηλασμό – Τι προβλέπει η νέα πολιτική που ενέκρινε το Υπουργικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεθυσμένος οδηγός στα Χανιά τουμπάρισε το αυτοκίνητό του μπροστά στα μάτια ζευγαριού που αρραβωνιαζόταν

 22.07.2026 - 14:13
Επόμενο άρθρο

Εφετείο: «Άδειασε» το κράτος για καθυστέρηση ετών σε αίτηση πολιτογράφησης

 22.07.2026 - 14:42
Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

  •  22.07.2026 - 12:26
ΠτΔ για Παγκύπριες: «Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας»

ΠτΔ για Παγκύπριες: «Μια εξέταση δεν καθορίζει ούτε την αξία σας ούτε το μέλλον σας»

  •  22.07.2026 - 11:14
Εκτάκτως στην Επιτροπή Θεσμών το VideoGate

Εκτάκτως στην Επιτροπή Θεσμών το VideoGate

  •  22.07.2026 - 15:56
«Έδωσα €8.000 για πολυέλαιο, αλλά δεν τον είδα ποτέ» – Νέες μαρτυρίες στη δίκη της Μονής Αββακούμ

«Έδωσα €8.000 για πολυέλαιο, αλλά δεν τον είδα ποτέ» – Νέες μαρτυρίες στη δίκη της Μονής Αββακούμ

  •  22.07.2026 - 15:13
Συναγερμός για το ρεύμα: Εκτός μονάδες παραγωγής, οριακή η κατάσταση στην Κύπρο – Οι κρίσιμες ώρες

Συναγερμός για το ρεύμα: Εκτός μονάδες παραγωγής, οριακή η κατάσταση στην Κύπρο – Οι κρίσιμες ώρες

  •  22.07.2026 - 15:49
Καύσιμα: Η Κύπρος «καίγεται» από τις αυξήσεις – Στις δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ με άνοδο στη βενζίνη

Καύσιμα: Η Κύπρος «καίγεται» από τις αυξήσεις – Στις δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ με άνοδο στη βενζίνη

  •  22.07.2026 - 15:00
Νέα χορηγία για ηλιακά συστήματα ζεστού νερού – Μέχρι €900 η επιδότηση - Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Νέα χορηγία για ηλιακά συστήματα ζεστού νερού – Μέχρι €900 η επιδότηση - Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

  •  22.07.2026 - 11:56
Προειδοποίηση για οδηγούς: Αυτά είναι τα οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα – Δείτε αν είναι και το δικό σας

Προειδοποίηση για οδηγούς: Αυτά είναι τα οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα – Δείτε αν είναι και το δικό σας

  •  22.07.2026 - 15:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα