Απαντά στην Ελεγκτική Υπηρεσία ο Δήμος Λεμεσού: «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις και προχωρούμε σε διορθωτικά μέτρα»

Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2026, ο Δήμος αναφέρει ότι αντιμετωπίζει τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης.

Ο Δήμος σημειώνει παράλληλα ότι η πλειονότητα των ευρημάτων αφορά την περίοδο 2017-2024, δηλαδή πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Υπογραμμίζει ωστόσο ότι όλα τα ζητήματα θα αξιολογηθούν, με στόχο τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σε σχέση με την αναφορά για την τοποθέτηση εργατών σε μόνιμες και συντάξιμες θέσεις, ο Δήμος παραπέμπει στην απαντητική επιστολή του προς τον Γενικό Ελεγκτή ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες θέσεις είχαν εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Για το θέμα των μετονομασιών θέσεων και της παραχώρησης προσωπικών κλιμάκων, ο Δήμος αναφέρει ότι υπήρξε πλήρης συμμόρφωση, σύμφωνα με επιστολή του ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2026.

Αναφορικά με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που καταγράφονται στην έκθεση, ο Δήμος σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική έχει τερματιστεί. Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά ωφελήματα του προσωπικού, επισημαίνει ότι αυτά κατοχυρώνονται μέσω των συλλογικών συμβάσεων, τις οποίες ο Δήμος υποχρεούται να εφαρμόζει.

Για το ζήτημα της υπερωριακής απασχόλησης, ο Δήμος αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης μέτρων και αναφέρει ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σχετικές ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται στην επιστολή του προς την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Καταλήγοντας, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι για την πλειονότητα των θεμάτων έχουν ήδη δοθεί διευκρινίσεις προς την Ελεγκτική Υπηρεσία και δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεσή της, αξιοποιώντας τις εισηγήσεις της με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του.