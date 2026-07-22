Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Ψευδά

Σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας Atlas Fireteam, η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεσή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς ή για το εάν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την εξέλιξη της επιχείρησης.