Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠροσοχή! Καταζητείται ο Κύριλλος - Φωτογραφία του στην δημοσιότητα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή! Καταζητείται ο Κύριλλος - Φωτογραφία του στην δημοσιότητα

 22.07.2026 - 18:55
Προσοχή! Καταζητείται ο Κύριλλος - Φωτογραφία του στην δημοσιότητα

Καταζητείται ο Κύριλλος Ζόρια Λάμπρου, 24 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά το αδίκημα της Κλοπής που διαπράχθηκε στις 18/07/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό  ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποίηση για οδηγούς: Αυτά είναι τα οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα – Δείτε αν είναι και το δικό σας
«Έδωσα €8.000 για πολυέλαιο, αλλά δεν τον είδα ποτέ» – Νέες μαρτυρίες στη δίκη της Μονής Αββακούμ
Καύσιμα: Η Κύπρος «καίγεται» από τις αυξήσεις – Στις δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ με άνοδο στη βενζίνη
Μαχαιρώματα στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 30χρονος - Μαρτυρία «έκαψε» δύο νεαρούς - Φόρεσαν χειροπέδες
Σοκάρει η περιγραφή του θυρωρού που βρήκε νεκρό τον Σταύρο Γεωργίου: «Οι κόρες του έβαλαν τα κλάματα»
Έρχονται νέες ρυθμίσεις για τον θηλασμό – Τι προβλέπει η νέα πολιτική που ενέκρινε το Υπουργικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κομισιόν: Ευκαιρία για εγκαθίδρυση εποικοδομητικών σχέσεων οι πρώτες επαφές Φίτο για Κυπριακό

 22.07.2026 - 18:32
Επόμενο άρθρο

Πλήρη στήριξη στις προσπάθειες για Κυπριακό εξέφρασε η φον ντερ Λάιεν στην Ολγκίν

 22.07.2026 - 19:20
Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

  •  22.07.2026 - 12:26
Πλήρη στήριξη στις προσπάθειες για Κυπριακό εξέφρασε η φον ντερ Λάιεν στην Ολγκίν

Πλήρη στήριξη στις προσπάθειες για Κυπριακό εξέφρασε η φον ντερ Λάιεν στην Ολγκίν

  •  22.07.2026 - 19:20
Εκτάκτως στην Επιτροπή Θεσμών το VideoGate

Εκτάκτως στην Επιτροπή Θεσμών το VideoGate

  •  22.07.2026 - 15:56
Άρχισαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος σε όλη την Κύπρο – Πόσο θα διαρκέσουν

Άρχισαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος σε όλη την Κύπρο – Πόσο θα διαρκέσουν

  •  22.07.2026 - 20:10
«Έδωσα €8.000 για πολυέλαιο, αλλά δεν τον είδα ποτέ» – Νέες μαρτυρίες στη δίκη της Μονής Αββακούμ

«Έδωσα €8.000 για πολυέλαιο, αλλά δεν τον είδα ποτέ» – Νέες μαρτυρίες στη δίκη της Μονής Αββακούμ

  •  22.07.2026 - 15:13
Διπλή προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική: Έρχεται 44άρι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Διπλή προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική: Έρχεται 44άρι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  22.07.2026 - 16:44
Ούτε κλιματιστικό, ούτε ανεμιστήρας: Η οικονομική ηλεκτρική εναλλακτική λύση για να δροσίσετε το σπίτι σας

Ούτε κλιματιστικό, ούτε ανεμιστήρας: Η οικονομική ηλεκτρική εναλλακτική λύση για να δροσίσετε το σπίτι σας

  •  22.07.2026 - 17:32
Προειδοποίηση για οδηγούς: Αυτά είναι τα οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα – Δείτε αν είναι και το δικό σας

Προειδοποίηση για οδηγούς: Αυτά είναι τα οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα – Δείτε αν είναι και το δικό σας

  •  22.07.2026 - 15:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα