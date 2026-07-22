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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτιά σε όχημα στον δρόμο Αλασσας: Μαύροι καπνοί και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε εικόνα

 22.07.2026 - 19:45
Φωτιά σε όχημα στον δρόμο Αλασσας: Μαύροι καπνοί και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε εικόνα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε όχημα στον δρόμο της Άλασσας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας Atlas Fireteam, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυρόσβεσης για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

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Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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