Φωτιά σε όχημα στον δρόμο Αλασσας: Μαύροι καπνοί και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε εικόνα

Σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας Atlas Fireteam, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυρόσβεσης για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.