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ΕΛΛΑΔΑ

Σε κάμερες, DNA και αποτυπώματα ψάχνει η Αστυνομία τον δολοφόνο του Σταύρου Γεωργίου - Mυστήριο με το κινητό του, που δεν βρέθηκε

 22.07.2026 - 20:35
Σε κάμερες, DNA και αποτυπώματα ψάχνει η Αστυνομία τον δολοφόνο του Σταύρου Γεωργίου - Mυστήριο με το κινητό του, που δεν βρέθηκε

Σε κάμερες της περιοχής, DNA και αποτυπώματα επικεντρώνεται η έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει τη διαλεύκανση της άγριας δολοφονίας του γνωστού δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναλύουν εικόνες που κατέγραψαν κάμερες της γειτονιάς σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν ποιος ή ποιοι ήταν οι τελευταίοι που βρέθηκαν στο γραφείο του ποινικολόγου και ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν έπειτα από τη μοιραία επίσκεψη.

Παράλληλα, έχουν στείλει για εξέταση τα αποτυπώματα που συνέλεξαν από τον χώρο καθώς και DNA από τα νύχια του θύματος. Από την έρευνα που έγινε δεν βρέθηκε το κινητό του θύματος με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως πιθανόν ο δράστης ή οι δράστες το πήραν μαζί τους για να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών.

Το θύμα ξυλοκοπήθηκε, έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι

Πάντως, από την πρώτη στιγμή που έφθασαν στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι ο Γεωργίου είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό - εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση. Οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσαν πολλαπλές κακώσεις κεφαλής και θώρακος από θλών και αμβλύ αντικείμενο.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν οι δύο ανήλικες κόρες του Γεωργίου αποφάσισαν να τον αναζητήσουν στο γραφείο του, καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν έμεναν αναπάντητες.

Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.


Εντοπίστηκε γυμνός μέσα σε λίμνη αίματος

Ο δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ήταν γυμνός, σε εμβρυακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που υποδεικνύει ότι το θύμα άνοιξε την πόρτα στον δολοφόνο του χωρίς, φυσικά, να ξέρει το τι θα ακολουθούσε. Μέσα στο γραφείου δεν υπήρχαν κάμερες, έτσι, το τι προηγήθηκε του εγκλήματος, παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

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