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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρχισαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος σε όλη την Κύπρο – Πόσο θα διαρκέσουν

 22.07.2026 - 20:10
Άρχισαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος σε όλη την Κύπρο – Πόσο θα διαρκέσουν

Άρχισαν από τις 6.52 το απόγευμα της Τετάρτης από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) οι εκ περιτροπής ελεγχόμενες περικοπές ηλεκτρικού ρεύματος, παγκύπρια, λόγω αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης, ως αποτέλεσμα βλαβών σε μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ Σταύρος Σταυρινός είπε ότι «από τις 6.52 το απόγευμα άρχισε η εκ περιτροπής απόρριψη φορτίου λόγω αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης».

Ανέφερε ότι η απόρριψη φορτίου θα συνεχιστεί μέχρι τις 9.00 με 9.30 το βράδυ και πρόσθεσε ότι η απόρριψη φορτίου γίνεται κατά ομάδες, παγκύπρια. Σημείωσε ότι η κάθε ομάδα κόβεται κατά περίπου 18-20 λεπτά.

Ο ΔΣΜΚ είχε ανακοινώσει νωρίτερα την Τετάρτη ότι λόγω ταυτόχρονων βλαβών σε μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Δεκέλειας και Βασιλικού και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής, η κάλυψη της αιχμικής ζήτησης κατά τις βραδινές ώρες (18:00 – 22:00) κρίνεται εξαιρετικά οριακή με διαφαινόμενη αδυναμία κάλυψης της ζήτησης.

Ανέφερε επίσης ότι καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες από την ΑΗΚ για να δοθεί στη διαθεσιμότητα μια επιπρόσθετη μονάδα στη Δεκέλεια αλλά αυτό δεν κατέστη τελικά δυνατό.

Επιπρόσθετα, ο ΔΣΜΚ απηύθυνε έκκληση στο κοινό για λελογισμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τις ώρες της βραδινής αιχμής 18:00 – 22:00.

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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